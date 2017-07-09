联合国代表团“中国文化行”在上海参观访问(组图)

人民网上海7月9日电 (谢荣镇)由联合国语言部主办的联合国代表团“中国文化行·2017·上海”，7月8日在上海旅游参观访问。代表团访问了距市中心最近的七宝古镇和秦汉胡同，还参观了浦东新区的陆家嘴、人民广场、外滩等。晚上，观赏了美丽的黄浦江夜景。代表团在上海既看到了中华文化的历史悠久和博大精深，看到了上海的巨大变化，也感受到改革开放给中华文化带来的新内涵。

此次联合国代表团访沪成员共计40多位，他们分别来自纽约的联合国总部，以及日内瓦、维也纳、曼谷、内罗毕等五个联合国驻地。团员则来自联合国主席办公室、会议部、新闻部、公共信息部、开发计划署等20多个机构，是联合国对外参观访问人数较多、部门机构覆盖较大的一个代表团。该团领队为联合国中文组前组长何勇博士。自2003年起，由他组织的联合国职员赴华培训中文项目，对于方便联合国的各部门职员和各国外交官学习中文、了解中国文化，具有重要意义。何勇博士曾于2014年荣获时任联合国秘书长潘基文亲自颁发的“21世纪奖”。

本次活动是由联合国代表团中国文化行组织委员会组织，旨在让在联合国各机构工作的人员，通过学习旅游参观访问，亲身体验中华文化的魅力，了解中华文化在中国和平发展中的作用与新成果，从而加強联合国与中国的关系，增强中国文化在联合国各机构中的影响力度、广度与深度。中国文化行组委会由联合国语言部、美中新闻基金会等组成。上海地区的组委会成员单位与协办方有光大会展中心，上海中智国际教育培训中心，嘉视年华影视制作公司等。

上海的多个文化遗址给联合国代表团留下深刻的印象。代表团在参观中，尽管天气炎热，但团员们兴趣盎然，流连忘返。许多联合国代表团成员对上海留下深刻的印象。麦凯恩是联合国美国总部一位年轻的官员，他是第一次到上海，在参观陆家嘴时，他为改革开放给上海带来的巨大变化感到震惊。他说，上海人民很了不起！联合国一位资深官员曼苏尔(Mansour)，也为上海对文化遗址的保护工作表示高度赞赏，她用中文说：“我爱上海”。

当晚，代表团成员参加了由嘉视年华影视制作公司承办的中国文化表演活动，观看了中国茶道表演、民乐及古筝和葫芦丝演奏《茉莉花》 、《我心永恒》等精彩曲目。晚会之后，何勇博士、中国文化行组委会负责人邢空及上海光大会展中心负责人徐琼女士等，陪同联合国代表团乘坐外滩游轮，观赏浦江两岸夜景。代表团成员感叹美不胜收，称赞上海黄浦江夜景是世界最美的夜景之一。

(责编：赵嘉伟(实习生)、刘洁妍)