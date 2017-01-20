联合国NGO主席布鲁斯访华 对中国发展成就表示赞赏（组图）

人民网上海1月18日电 （谢荣镇）联合国非政府组织委员会（简称NGO）主席布鲁斯·纳提兹先生于1月15日至18日访华，期间在北京、杭州、上海等地参观访问。他对中国的巨大发展表示惊叹和赞赏，希望通过这次访华加强与中国民间机构的合作，将中国发展的经验向第三世界推广，同时帮助中国更好地利用联合国平台做一些实际工作。

据悉，布鲁斯先生此次访华，是联合国NGO组织在任主席近70年来的第一次访华。布鲁斯先生是一名对中国持友好态度的联合国资深外交高官，此次访华希望亲身感受现代化中国的发展现状，加强与中国民间组织联系。

15日，布鲁斯一行兴致勃勃地参观了故宫等北京名胜。16日访问了中国联合国协会，与该协会副会长兼总干事张丹进行了会谈。17日，布鲁斯马不停蹄地访问了多家杭州的民营企业，并与杭州华力企业董事长汪力成等民营企业家座谈。

布鲁斯结束中国行之前对记者说，4天的时间虽然很短，但中国的巨大变化给他留下了深刻的印象。他伸出大姆指说，中国人民了不起！他希望今后加强与中国民间组织和民营企业合作，帮助中国民间力量在联合国发挥更大的作用。他还说，联合国非政府组织委员会今年8月将在联合国总部大厦举行大会，“全球贫困地区脱离贫穷饥饿，人类全面发展健康”等问题将进入大会的主要议题，届时将有全世界各地的非政府组织机构共3500多名代表参会。他希望中国的民间机构能够积极参与。他还说，联合国非政府组织委员会今年8月将在联合国总部大厦举行大会，“全球贫困地区脱离贫穷饥饿，人类全面发展健康”等问题将进入大会的主要议题，届时将有全世界各地的非政府组织机构共3500多名代表参会。他希望中国的民间机构能够积极参与。

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