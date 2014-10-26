大美新疆登陆俄罗斯 “中国新疆文化周”在莫开幕

人民网莫斯科10月25日电 （记者 华迪） 莫斯科当地时间25日下午，“中国新疆文化周”开幕式在中国驻俄罗斯大使馆隆重举行。

中国驻俄罗斯使馆大使李辉出席开幕式并致辞。李大使在致辞中表示，新疆是我国开展对俄合作的重要地域，也是对俄合作取得良好效益的自治区。在莫斯科举办“中国新疆文化周”活动是中俄两国今年文化交流的一件盛事，也是中俄两国地方交往的一件大事。李大使强调，文化领域合作是奠定两国战略协作伙伴关系、促进两国和两国人民之间友谊的社会基础，具有十分重要的意义。在这方面，中国新疆维吾尔自治区走在了前面。本次在莫斯科举办的文化周活动也充分表明新疆维吾尔自治区党委、人民政府有着广阔的国际视野和战略思维，不把新疆的发展局限于新疆本身、中国本身，而是走向俄罗斯，走向世界。

新疆文化厅党组书记任华代表新疆文化交流代表团对中国驻俄使馆对举办本次活动的支持表示感谢。她称，当前新疆正在积极响应中国国家领导人习近平总书记关于“建设新的丝绸之路经济带”的倡导，积极建设全新的新疆。任书记表示，希望通过本次活动将新疆的歌曲舞蹈、自然风光、人文历史、文物等展示给俄罗斯民众，在俄罗斯、中国与新疆之间搭建起一座文化交流与合作的新桥梁，进一步增进友谊，展示今日新疆的社会之美、文化之美、精神之美和环境之美，也让俄罗斯的人民感知、了解并走进新疆。

开幕式上，来自新疆歌舞团的演员们为在场观众献上了一场别开生面的视听盛宴。其中，反映维吾尔人风趣幽默的《花腰带》、热情奔放的《刀郎麦西来甫》和技巧精湛的《顶碗舞》、表现中国汉文化风格的舞蹈《找情郎》、体现草原文化的哈萨克舞蹈《天鹅》，以及优雅多姿的蒙古舞蹈《沙吾尔登》和塔吉克舞蹈《离太阳最近的人》等都受到观众的连声好评。除此之外，新疆独有的热瓦甫、艾捷克和手鼓等乐器演奏及杂技表演更是独具特色、奔放热情，拉近了中国新疆同俄罗斯民众的距离，让大家亲身感受到了新疆文化的无穷魅力。

开幕式结束后，李大使接受了记者的采访。他高度评价本次新疆文化厅举办的文化周活动，称这是加强中俄两国人文合作与文化合作所做的一件实事。新疆党委政府和新疆各族人民认真完成中央国务院所确定的战略方针，尤其是在当前以实际行动认真落实习近平总书记所提出的加速“一带一路”经济带建设方面具有重要意义。李大使介绍说，俄罗斯对中国推进的建立“一带一路”的方针给予理解、支持，并积极参与。他相信，本次在俄罗斯举办的文化周活动必将会受到俄罗斯各方的热烈欢迎。同时本次活动的举办也定会增进当地人民对新疆本身的了解，增进对新疆在建设“一带一路”战略中所发挥作用的了解，更增进对中国多民族文化、多民族和谐共处、中国各地区快速发展的了解。

作为本次“中国新疆文化周”的另一活动——“大美新疆”摄影作品展同日也在中国驻俄使馆举行。展览共展出来自中国新疆26位摄影家的54幅优秀作品。每幅作品都展现了新疆不同的风貌和底蕴，让观展嘉宾有机会近距离感受大美新疆的壮丽和多彩。

来自中国驻俄使馆的外交使团代表、俄罗斯各界团体代表、中国驻莫斯科中资机构代表、华人华侨及中国留学生代表共同参加了上述活动。

本次在莫斯科举办的“中国新疆文化周”活动除了包括“欢乐新疆”歌舞表演、“大美新疆”摄影作品展览，还包括“魅力新疆”宣传片和“印象新疆”纪录片展示，“探秘新疆”文物讲座等活动也将陆续在莫斯科举行。

(责编：白宇、刘军涛)