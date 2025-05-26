人民网北京5月26日电（王婧、杨春燕）5月22日至23日，第五届中国—马来西亚翻译、语言与文化国际研讨会在北京外国语大学隆重举行。本届研讨会由北京外国语大学和马来西亚理科大学联合举办，马来西亚国家语文局及马来西亚驻华大使馆教育处协办。本次研讨会以“人工智能时代的马来研究”为主题，紧密把握时代发展脉络，聚焦人工智能技术在马来研究领域的应用，致力于推动中马两国在语言、文化、教育等多维度的交流合作。来自中国、马来西亚、日本、泰国、新加坡、文莱、美国等国家的90余位专家学者齐聚一堂，共同探讨翻译、语言与文化领域的前沿问题，为促进中马两国的文化交流与合作贡献智慧和力量。

马来西亚驻华大使诺曼、北京外国语大学党委常委、副校长赵刚、马来西亚国家语文局局长哈扎米·佐哈里、马来西亚理科大学人文学院院长贾斯尼·苏隆、马来西亚驻华大使馆教育参赞沙烈胡丁、马来西亚翻译与创作协会会长林尊文、北外国际交流与合作处处长和静、亚洲学院院长苏莹莹、马来西亚理科大学人文学院口笔译研究中心负责人吴尚雄等嘉宾出席研讨会开幕式。

北京外国语大学党委常委、副校长赵刚副校长在开幕式上致欢迎辞。人民网 王婧摄

赵刚在开幕式上致欢迎辞。他指出，本次研讨会旨在汇聚中马两国智慧，共谋马来研究在新时代的创新发展之路。中马两国友好合作不断深化，特别是在教育领域，北外与马来西亚多所高校紧密合作，取得了丰硕成果。

马来西亚理科大学人文学院院长贾斯尼·苏隆则在开幕式上致辞。人民网 王婧摄

贾斯尼·苏隆则在致辞中表示中马在翻译、语言和文化领域的交流源远流长，本次研讨会彰显了中马友好合作及马来语研究的广泛性和多样性。

马来西亚高等教育部高教司司长阿兹琳达通过视频致辞，高度评价中马教育合作成果，特别是北京外国语大学在马来语教学和中马教育合作中的重要作用，承诺继续支持马来语在中国的推广。

马来西亚驻华大使诺曼在开幕式上致辞。人民网 王婧摄

诺曼回顾中马语言文化交流的悠久历史，提出应利用人工智能技术提升语言教学效果，深化两国合作。

第五届中国—马来西亚翻译、语言与文化国际研讨会成功举办。北京外国语大学供图

随后，北外马来语专业学生与马来西亚留学生共同献上了精彩纷呈的文化表演，展示了两国文化交流的深厚成果与青春风采。

本次研讨会共收录了来自中国、马来西亚、美国、日本、泰国、新加坡、英国、文莱等八个国家的74篇会议交流论文。在三场平行论坛中，专家学者们围绕翻译、语言与语言学、文化与哲学、教育教学、文学与艺术、历史、政治与社会学等主题积极交流、深入研讨，分享各自的研究成果和经验，讨论气氛热烈。

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