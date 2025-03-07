王毅谈外交为民：天涯咫尺，祖国常在

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上介绍外交部在践行外交为民方面的举措。

王毅说，党中央高度关心海外同胞，大家的冷暖安危始终是我们的牵挂。2024年，我们从黎巴嫩、海地等高风险地区平安撤回1万多名中国公民，处理领保案件5万多起，接听12308领保热线50多万通，发布海外安全提醒5000多条。我们的目标就是，天涯咫尺，祖国常在。

王毅指出，网赌电诈是老百姓忧心的大事，也是我们抓住不放的要事。一段时间以来，在中国和周边国家领导人共同关心下，执法和外交部门通力协作，有效开展跨境合作，全力解救受困中国公民。临近边境的缅北电诈园区已经全部清除，中国、泰国、缅甸、老挝四个国家正在合力对泰缅边境地区的电诈进行集中打击。我们的任务就是，斩断伸向人民群众的黑手，切除网络电诈这颗毒瘤。

王毅表示，2025年，我们将围绕“三个一”建设海外平安中国体系：一是打造一个海外安保国际合作平台，深化同各国特别是共建“一带一路”国家、澜湄国家的安保合作，延伸互帮互助“朋友圈”。二是用好一条海外领保求助热线，提供全天候、零时差咨询和协助。三是完善一套风险预警、应急处突联动机制，为海外同胞提供更高效的领事保护，也给老百姓吃下“定心丸”。