王毅：“龙象共舞”是中印唯一正确的选择

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈及中印关系。

王毅表示，中印关系过去一年迈出向好步伐。去年10月，习近平主席和莫迪总理在喀山成功会见，为改善和发展中印关系作出战略指引。双方认真落实两国领导人重要共识，加强各层级交往与务实合作，取得一系列积极成果。

王毅表示，中印互为最大邻国。中方始终认为，做相互成就的伙伴、实现“龙象共舞”是双方唯一正确的选择。

王毅表示，作为两个最大的发展中国家，我们的共同任务是加快各自国家的发展振兴，双方理应相互支持而非相互消耗，密切合作而非彼此防范，这才符合两国和两国人民根本利益。

王毅表示，作为两大文明古国，我们有足够的智慧和能力维护好边境地区的和平安宁，直到找到公平合理的解决方案。要坚持不以边界问题定义两国关系，不让具体分歧影响两国关系大局。

王毅表示，作为全球南方重要成员，我们还有责任带头反对霸权主义、强权政治。不仅要维护两国的正当权益，也要维护国际关系基本准则。中印携起手来，国际关系民主化和全球南方发展壮大就大有希望。

王毅表示，今年是中印建交75周年。中方愿同印方共同努力，总结经验、开辟未来，推动中印关系沿着健康稳定的轨道向前发展。