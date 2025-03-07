王毅：中国将于今年下半年召开全球妇女峰会

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上介绍中国为世界妇女事业发展作出的贡献。

王毅说，明天就是“三八”国际劳动妇女节，借此机会谨向所有女同胞致以节日问候！

王毅表示，1995年，中国承办了联合国第四次世界妇女大会，会议通过的《北京宣言》和《行动纲领》，成为全球性别平等事业的里程碑。在北京世妇会召开30周年之际，为落实习近平主席提出的重要倡议，中国将于下半年再次召开全球妇女峰会。

王毅指出，30年来，中国践行北京世妇会精神，推动中国妇女事业取得历史性成就。我们贯彻男女平等基本国策，实施促进妇女全面发展的国家行动计划，无数杰出女性成为时代楷模，为中国式现代化作出了重要贡献。30年来，中国以实际行动引领全球妇女事业发展。我们支持联合国妇女署工作，与联合国教科文组织合作设立女童和妇女教育奖，帮助发展中国家实施了100个“妇幼健康工程”，为180多个国家和地区培养了20多万名女性人才。

王毅表示，30年前，北京见证了世界妇女追求平等的决心。30年后，各方将再次聚首北京，共商全球妇女事业发展大计。期待看到更多女性人生出彩、梦想成真。