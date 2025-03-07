王毅谈南海局势：没有对话解不了的难题

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈及南海局势。

王毅表示，过去一年，在中国与东盟国家共同努力下，南海局势保持着和平稳定，仍然是全球航行飞越最安全，也是最繁忙的海域。中国与印尼就海上共同开发签署了政府间共识文件。中国与马来西亚启动了海上问题双边对话，中方已实现同南海当事国涉海机制性对话的全覆盖。实践证明，没有对话解不了的难题，也没有合作达不成的目标。

王毅表示，你提到中国与菲律宾的摩擦问题，不久前在一个国际论坛上，有位地区国家的官员提到，菲律宾同中方的摩擦就是一出“皮影戏”，这个比喻很形象。菲方每次海上行动，编写剧本的是域外势力，承包直播的是西方媒体，而戏码千篇一律，就是处心积虑抹黑中国。人们已经没有兴趣再看这出不断重复的闹剧了。中方将继续依法维护自身的领土主权和海洋权益，在管控仁爱礁、黄岩岛时，也会根据实际需要，体现我们的人道主义精神。但我要在此讲明的是，侵权挑衅必将自食其果，甘当棋子最终只会被抛弃。

王毅表示，实现南海的睦邻友好、长治久安，靠信任，也要有规矩，关键是要落实好《南海各方行为宣言》、制定好“南海行为准则”。在中方推动下，“准则”的磋商进程正在加快，已经完成了案文三读，我们对达成“准则”充满信心。中方愿同东盟国家一道，加强对话，排除干扰，聚同化异，尽早达成“准则”，将南海真正打造成和平之海、友谊之海、合作之海。