王毅：中国外交将持续为服务中国式现代化提供坚实战略支撑

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈中国外交将如何更好服务中国式现代化和经济社会发展。

王毅说，去年中国经济实现了5%的增长，在主要大国中仍然“一枝独秀”。而且这一成绩是在大力推进绿色转型中取得的，是在全球增长低迷背景下实现的，更是在克服美国等单边制裁打压下拼来的，展现出中国经济迎难而上、奋发有为的鲜明特征。

王毅表示，习近平主席说过，我们从来都是在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大。无论是国际金融危机，还是新冠疫情冲击，中国经济哪一次不是经受住了巨大考验，实现了更好发展？我们的信心，来源于中国的超大市场和国内需求，来源于中国的强大产业和创新动能，更来源于中国的制度优势和改革开放。人们常说“下一个中国，还是中国”，中国奇迹的上半篇是史无前例的高速度增长，下半篇将是更加精彩的高质量发展。

王毅表示，中国外交将持续为服务中国式现代化提供坚实战略支撑，营造有利外部环境。我们将打造更加便捷的往来通道，迄今已对38个国家单方面免签，对54个国家过境免签延长至240小时，免签“朋友圈”有望进一步扩容，“打卡中国”将继续成为国际新风尚。我们将推出更加高效的外事服务，统筹外交外事资源，创新升级外交部全球推介，为进一步开放合作牵线搭桥。我们将营造更加优化的营商环境，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放，持续对最不发达国家单边开放，让负面清单越来越短、准入门槛越来越低，让中国始终是国际合作的“首选项”。