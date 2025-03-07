王毅：亚洲不是大国博弈的角斗场，而应成为国际合作的示范田

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上回应中国如何看待周边形势。

王毅表示，本世纪以来，亚洲保持快速增长，成为全球发展高地，和平稳定绿洲。这一局面来之不易，值得珍惜呵护。亚洲既是中国的安身立命之所，也是中国同亚洲各国的共同家园。习近平主席提出“亲诚惠容”周边外交理念，引领中国同周边国家友好合作开辟新的境界。如今，中国已同周边17国达成构建命运共同体共识，在中南半岛和中亚地区形成命运共同体“两大集群”。我们还同周边25国签署共建“一带一路”合作协议，是18个国家的最大贸易伙伴。今天的中国，已经成为亚洲稳定的重心，经济发展的引擎，区域安全的支撑。

王毅表示，当然，邻里之间难免有磕磕碰碰。历史遗留问题，现实利益矛盾，都需要妥善处理。但我们相信“家和万事兴”，只要秉持“共同家园”的理念，坚持“命运共同体”的方向，平等协商，互谅互让，就一定能够化解分歧，合作共赢。中方也将继续扩大对周边国家的开放包括单边开放，与周边国家共享更多发展红利。

王毅表示，至于你提到美国要在地区部署中导，中国坚决反对，地区国家也不欢迎。美方出台所谓“印太战略”这么多年了，为地区国家做了什么？除了挑起事端，制造分歧，什么也没有。可谓成事不足，败事有余。

王毅表示，亚洲不是大国博弈的角斗场，而应成为国际合作的示范田。我们主张开放的区域主义，在相互尊重、互利共赢的基础上共享亚洲的发展机遇。