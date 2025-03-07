王毅：各国都应支持非洲走出自主自强的发展新路

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈及中非关系。

王毅表示，中国和非洲从来都是命运与共的好朋友、好伙伴、好兄弟。在习近平主席和非方领导人共同引领下，中非关系进入历史最好时期，中国与非洲所有建交国实现了战略伙伴关系“全覆盖”，中非命运共同体定位提升到“全天候”层级。

王毅表示，今年是中非合作论坛成立25周年。25年来，中方帮助非洲新建和升级了近10万公里公路、超过1万公里铁路。仅过去3年，中国企业就为非洲又提供了超过110万个就业岗位，中国已连续16年保持非洲第一大贸易伙伴。中非合作让非洲兄弟姐妹看得见，摸得着，有实惠。去年，有位冈比亚农民专门把他种的大米送到湖南，向袁隆平先生表达敬意。因为中国的杂交水稻，让他们告别了饥饿，迎来了希望。这样的故事，几乎每天都在非洲发生。

王毅表示，非洲是21世纪的希望热土，没有非洲的现代化，就没有世界的现代化。非洲的稳定与发展关乎人类共同命运，世界应倾听非洲声音，重视非洲关切。非洲正在经历新的觉醒，各国都应支持非洲走出自主自强的发展新路。

王毅表示，今年是落实北京峰会成果开局之年，我们愿按照中非携手推进现代化的“十大伙伴行动”，助力非洲加快工业化和农业现代化进程，落实100%税目产品零关税举措，培育数字、绿色、人工智能等新增长点，推进1000个小而美惠民生项目，加强治国理政经验的交流，提升非洲在国际事务中的代表性和发言权。今年二十国集团峰会将首次在非洲大陆举办，中方坚定支持南非履行主席国职责，为全球治理留下鲜明的“非洲印记”。