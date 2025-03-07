王毅：中国将坚定做多边体系的中流砥柱

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上就全球治理阐述中方立场主张。

王毅表示，今年是联合国成立80周年。二战结束前后，国际社会做出的最重要决定就是成立联合国，打造一个维护世界和平、开展全球治理的最主要平台。事实证明，联合国经受了考验，发挥了作用。

王毅表示，现在形势又发生了很大变化，单边主义抬头，强权政治泛滥，有的国家对联合国提出了这样那样的质疑，但中方认为，矛盾越是复杂，越要突出联合国的重要地位；挑战越是紧迫，越要维护联合国的应有权威。

王毅表示，各国都希望避免世界重回丛林法则，为此，首先要筑牢主权平等的基石，承认国家不分大小强弱，都是国际社会平等一员，不能谁“胳膊粗”“拳头大”，谁就说了算。二是要坚持公平正义的原则，反对少数国家垄断国际事务，全球南方的声音应当得到更多倾听，各国的正当权益应当得到充分保护。三是要恪守多边主义的理念，秉持共商共建共享原则，以包容协作取代集团对抗，以“大团结”破除“小圈子”。四是要加强国际法治的权威，大国尤其要带头讲诚信、讲法治，反对双重标准和选择性适用，更不应欺行霸市、巧取豪夺。

王毅表示，中国是二战后国际秩序的缔造者和受益者，当然也是这一秩序的维护者和建设者。我们无意另起炉灶，也不支持任何国家推倒重来。作为安理会常任理事国，中方意识到自身承担的国际责任，将坚定维护联合国的中心地位，做多边体系的中流砥柱，做全球南方的正义代言。上个月，中方在联合国安理会主持召开以“践行多边主义、改革完善全球治理”为主题的高级别会议，100多个国家踊跃报名参加，揭开了纪念联合国成立80周年活动的序幕。我们愿同各方一道，重温联合国创始初心，恪守联合国宪章宗旨和原则，构建更加公正合理的全球治理体系。