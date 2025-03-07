王毅谈巴勒斯坦问题：国际社会应当更多聚焦“两国方案”

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上就巴以冲突阐明中方立场主张。

王毅表示，加沙属于巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。任何强制改变加沙地位的行径，都不会带来和平，只会引发新的动荡。我们支持埃及和阿拉伯国家共同发起的加沙恢复和平计划。人心不可违，公理不可废。大国如果真的关心加沙人民，就应该推动加沙全面持久停火，加大人道主义援助，秉持“巴人治巴”原则，为加沙重建作出贡献。

王毅说，中东不靖，世界难安，而巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。巴以冲突循环往复，症结在于“两国方案”只实现了一半，以色列国早已建立，而巴勒斯坦国仍遥不可及。下一阶段国际社会努力的重点，应当更多聚焦“两国方案”，更多支持巴勒斯坦独立建国。只有如此，巴以双方才能真正和平共处、阿拉伯和犹太两个民族才能长期友好共存。为此，巴勒斯坦各派首先要落实好《北京宣言》，实现团结自强；中东各方要跨越分歧，支持巴方建国；国际社会要为巴以和平凝聚共识，提供助力。

王毅强调，中国是中东国家的战略伙伴，是阿拉伯兄弟的真诚朋友，中方将继续坚定地为中东人民争公道，争和平，争发展，支持中东国家自主掌握前途命运，自主探索发展道路，早日实现和平振兴之梦。