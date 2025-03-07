王毅：中国愿同更多国家分享创新成果 一起追逐星辰大海

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上回应中美在科技领域的竞争。

王毅表示，这段时间，中国的科技创新不断突破了人们的想象。从当年的“两弹一星”，到“神舟”“嫦娥”，再到5G、量子计算，DeepSeek，一代代中国人的奋斗从未止步，中国的科技强国之路越走越宽。

王毅指出，当然，这条道路并非一片坦途。无论是航天科技，还是芯片制造，外部施加的无理打压从未停歇过。但哪里有封锁，哪里就有突围；哪里有打压，哪里就有创新；暴风雨最猛烈的地方，恰恰是“哪吒闹海”“一飞冲天”的舞台。

王毅说，中国有句古诗说得好，“青山遮不住，毕竟东流去”。小院高墙挡不住创新思维，脱钩断链最终将孤立自己。

王毅强调，科学技术不应成为编织铁幕的工具，而应当是普惠共享的财富。为推动人类的共同发展，中方认真落实习近平主席提出的《人工智能全球治理倡议》，发布《人工智能能力建设普惠计划》，同巴西、南非、非盟发起“开放科学国际合作倡议”，呼吁重视全球南方的科技能力建设，不让任何一个国家掉队。我们愿意同更多的国家分享创新成果，同大家一起追逐星辰大海。