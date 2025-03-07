王毅谈乌克兰危机：冲突无法有赢家，和平不会有输家

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈及乌克兰危机。

王毅表示，中方从危机爆发第一天起就主张对话谈判，寻求政治解决，就在为和平奔走、为促谈努力。习近平主席在危机初期提出“四个应该”的重要主张，为我们明确了努力方向。中方据此发布乌克兰危机立场文件，派出特使开展穿梭外交，并同巴西等全球南方国家在联合国发起“和平之友”。中方秉持的始终是客观公正的立场，发出的一贯是冷静、平衡的声音，目的是为解决危机创造条件、汇聚共识。

王毅表示，中方欢迎并支持一切致力于和平的努力。同时也要看到，这场危机根源错综复杂，冰冻三尺非一日之寒，消融化解也非一日之功。但冲突无法有赢家，和平不会有输家。谈判桌是冲突的终点，也是和平的起点。各方立场虽不尽一致，但都希望达成一个公平、持久、有约束力并被各当事方所接受的和平协议，这是一个难得可贵的共识，也是应当共同努力的目标。中方愿根据当事方的意愿，同国际社会一道，为最终化解危机、实现持久和平继续发挥建设性作用。

王毅表示，我还想说的一点是，乌克兰危机延宕超过3年，回过头来看，这场悲剧本可避免。各方应当从危机中汲取教训，安全是相互的，也是同等的，一国的安全不能建立在别国的不安全之上。还是要倡导并践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，这样才能真正实现欧亚大陆乃至世界的长治久安。