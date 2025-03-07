王毅：全球南方卓然壮大是时代最鲜明的标志

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈及全球南方合作。

有记者问及当前形势下，全球南方国家应当如何维护自身利益。王毅表示，当今世界风起云涌，风从南方起，潮自南方来，全球南方卓然壮大是这个时代最鲜明的标志。如今的全球南方，经济总量全球占比超过了40%，对世界经济增长的贡献率达到了80%，已经成为维护国际和平、带动世界发展、完善全球治理的关键力量。世界百年大变局下，东西南北关系出现此消彼长的历史性变化。展望未来，要让世界稳下来、好起来，全球南方是关键。

王毅表示，全球南方要自强。今年伊始，印度尼西亚成为金砖正式成员，在此表示祝贺。同时还有9个伙伴国加入金砖大家庭。金砖正在成为全球南方合作的“主心骨”，增长的“发动机”，我们要把“大金砖”更加做大做强，让全球南方的前进动力更加强劲充沛。全球南方要团结。除中国主办上合峰会外，巴西、南非今年还将分别主办金砖和二十国集团峰会。我们要在国际上发出一致声音，维护共同利益，不断提升在全球治理中的代表性和话语权。全球南方要发展。去年11月，习近平主席宣布了中国支持全球发展的八项行动，为全球南方加快发展注入了新的动力。我们要坚持把发展置于国际议程的中心位置，培育发展动能，提升发展能力，在实现现代化的道路上携手同行。

王毅指出，中国是全球南方的天然成员，因为我们有着反殖反霸的共同历史、也有着共同发展振兴的共同使命。无论国际风云如何变幻，中国都将心系全球南方，扎根全球南方，同其他全球南方国家一道，谱写人类发展的历史新篇。