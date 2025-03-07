王毅：只有心怀“大家”，才能成为真正的“赢家”

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上回应“美国优先”政策否对中国发展有利。

王毅表示，这个世界上有190多个国家，试想如果每个国家都强调本国优先，都迷信实力地位，那这个世界将倒退回丛林法则，小国、弱国将首当其冲，国际规则秩序将受到严重冲击。

王毅说，一百多年前的巴黎和会上，中国人就发出历史之问，究竟是“公理胜强权”，还是“强权即公理”？新中国外交坚定站在国际公理一边，坚决反对强权、霸权。历史应当向前，而不能倒退。大国应承担起国际义务，履行好大国担当。不能唯利是图，更不能恃强凌弱。西方有句话，“没有永远的朋友，只有永远的利益”。而在中国看来，朋友应当是永远的，利益应当是共同的。

王毅表示，习近平主席把握历史大势，站立时代潮头，提出携手构建人类命运共同体，倡导各国超越各种分歧、差异，共同呵护好人类唯一可以居住的星球，共同建设好命运与共的地球村。这一重大理念既体现中华文明天下为公的优秀传统，又彰显中国共产党人的国际主义情怀，让我们能够站在全人类福祉的高度，“会当凌绝顶，一览众山小”。我们高兴地看到，越来越多的国家加入到构建命运共同体的行列，还有100多个国家支持“三大全球倡议”，更有超过四分之三的国家加入共建“一带一路”大家庭。历史将证明，只有心怀“大家”，才能成为真正的“赢家”。携手迈向人类命运共同体，将让这个世界成为各国的世界，让未来成为所有人的未来。