王毅：将以中国的确定性稳住不确定的世界

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上回应中国外交2025年将在国际形势中发挥的作用。

王毅表示，当今世界变乱交织，确定性日益成为全球稀缺资源。各国尤其是大国作出何种抉择，将决定时代方向、影响世界格局。中国外交将坚定不移地站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，将以中国的确定性稳住不确定的世界。

王毅指出，我们将做捍卫国家利益的坚定力量。中国人民有着自强不息的光荣传统，我们从不惹事，更不怕事。任何极限施压、威胁讹诈，都无法撼动14亿中国人民的众志成城，都不能阻挡中华民族伟大复兴的历史步伐。我们将做维护世界和平稳定的正义力量。继续拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，积极践行中国特色热点问题解决之道，与全球南方谱写团结自强的新篇章。我们将用事实证明，和平发展这条路是行稳致远的光明大道，也应当成为世界各国的共同选择。我们将做维护国际公平正义的进步力量。坚持真正的多边主义，以人类前途为怀、人民福祉为念，推动共商共建共享的全球治理，恪守联合国宪章的宗旨和原则，为构建平等有序的世界多极化凝聚更广泛的共识。我们将做促进全球共同发展的建设力量。继续扩大高水平对外开放，同各国分享中国式现代化的广阔机遇。维护多边自由贸易体制，营造开放、包容、非歧视的国际合作环境，推进普惠包容的经济全球化。