王毅：中俄友好的历史逻辑不变，内生动力不减

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上就如何看待中俄关系发表看法。

王毅表示，中俄关系每年都会被问到，但角度每次都不同。我要强调的是，无论国际环境如何变化，中俄友好的历史逻辑不变，内生动力不减。

王毅表示，双方深刻总结历史经验，决定永久睦邻友好，开展全面战略协作，寻求互利合作共赢，因为这样最符合两国人民的根本利益，也符合时代发展进步的方向。中俄已探索出一条“不结盟、不对抗、不针对第三方”的相处之道，站在了新型大国关系的前列，树立了相邻国家关系的典范。一个成熟、坚韧、稳定的中俄关系，不会因一时一事而变，更不会受第三方干扰，是动荡世界中的恒量，而不是地缘博弈里的变量。

王毅表示，去年是中俄建交75周年，习近平主席和普京总统三次面对面会晤，共同引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系迈向历史新阶段。

王毅表示，今年是二战胜利80周年，中俄两国曾分别在亚洲和欧洲主战场浴血奋战，为世界反法西斯战争胜利付出了巨大民族牺牲，作出了重大历史贡献。双方将以共同纪念这一重要历史节点为契机，弘扬正确二战史观，捍卫二战胜利成果，维护以联合国为核心的国际体系，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。