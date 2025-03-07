王毅：元首外交将书写中国同世界双向奔赴、相互成就新篇章

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上介绍元首外交在过去一年所取得的成果。

王毅表示，元首外交是中国外交的最高形式。过去一年，习近平主席亲自擘画、身体力行，元首外交成果丰硕，一幕幕精彩画面仍历历在目。从和平共处五项原则70周年纪念大会、中非合作论坛北京峰会，到中阿合作论坛，三大主场外交树立起全球南方携手共进的新标杆。从欧洲到中亚，从金砖到拉美，四次重要出访汇聚起世界团结合作的新动能。习近平主席还接待了众多外国政要和友人，130多场外事会谈会见，续写了中外友谊的新佳话。

王毅指出，作为大国大党领袖，习近平主席以全球视野和时代担当，引领中国外交守正创新，稳健前行，推动中国与世界的关系发生积极和深远的变化：一是中国的外交政策主张尤其是习近平主席提出的重大理念倡议，越来越得到国际社会的欢迎和支持；二是中国在应对各种全球性挑战、解决热点难点问题上发挥的积极作用，越来越受到世界各国的期待和赞许；三是中国式现代化道路的成功和启示，也得到越来越多国家的认同和借鉴。

王毅说，2025年对中国和世界都是一个重要年份，元首外交将迎来新的高光时刻。就在上个月，习近平主席出席亚洲冬运会开幕式，拉开了今年主场外交的序幕。我们还将隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，举行上海合作组织峰会等一系列重大活动。习近平主席预定开展数起重要外访。元首外交将书写中国同世界双向奔赴、相互成就的新篇章。