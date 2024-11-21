人民网北京11月21日电 （张泽宇、殷韬、康斯坦丁）11月20日，“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”专题展北京站开幕式在首都博物馆举行，吸引中希两国各界人士高度关注。希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯、北京市文物局局长张立新、希腊文化部代表克里特岛哈尼亚文物局局长艾蕾妮·帕帕多普卢、首都博物馆馆长韩战明等中希两国各界代表和各国使节出席开幕式。

开幕式期间，希腊驻华大使卡尔佩里斯接受了人民网专访。他表示，此次展览和正在进行的其它展览将拉近两国人民的距离。“希中两大文明既有很多共同点，又有很多不同点，我们可以将很多共同的文化结合在一起。”

希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯接受人民网专访。人民网 张泽宇摄

作为西方文明源头之一，古希腊文明具有独特魅力。此次展览汇集了来自希腊14家博物馆的270件（套）珍贵藏品，包括金器、青铜器、陶器、雕塑等多种类型。这些藏品以丰富的艺术和历史价值，生动展现了古希腊文明从新石器时代至希腊化时代约6500年历史跨度中的社会与文化风貌。

卡尔佩里斯表示，希腊文明和中华文明曾在过去相遇，两大文明一直在以多种不同的方式进行互动。

“阿伽门农金面具”19世纪复制品。人民网 张泽宇摄

卡尔佩里斯指出，希中两种文化、两个民族之间的文化亲和力，是促进两国人民互动的基石。希腊将持续致力于通过人际交往、艺术交流、学术合作以及旅游活动等，推动希中两大文明互学互鉴。

卡尔佩里斯特别提到旅游对增进两国交流具有重要意义。他对人民网表示，希望中国民众通过参观本次展览，更直观地了解希腊及其文化。

“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”专题展由希腊文化部携手湖南博物院、南京博物院和首都博物馆联合举办，自2023年起依次在湖南省博物院、南京博物院展出。此次北京站展览于11月21日对公众正式开放，并将持续至2025年5月18日。

(责编：崔译戈、杨牧)