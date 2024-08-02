新华网新德里8月1日电（记者陈冬书 伍岳）中国驻印度大使徐飞洪7月31日会见印度文艺界知名人士代表团，双方就中印人文交往及共同关心的问题进行了友好交流。

参与会见的代表团成员包括指挥家、歌唱家、画家兼策展人、舞蹈家，影视导演制片人、作家等8位印度文艺界知名人士。7月25日至30日，应中国人民对外友好协会邀请，中国驻印度大使馆组织该代表团访华。

徐飞洪表示，中印两国在历史上留下了许多感人至深的友好佳话，泰戈尔、柯棣华等印度对华友好人士的事迹一直为中国人民所传颂，他们对中印友好事业的执着追求和无私奉献令人钦佩。中印两国在文学、音乐、哲学、美术、历史等领域拥有许多联系和相似性，希望印文艺界人士充分发挥中印友好的桥梁纽带作用。明年是中印建交75周年，两国应落实好领导人达成的一系列重要共识，推动中印关系实现改善和稳定可持续发展。

代表团成员纷纷向徐飞洪讲述自己访华的见闻心得，并表示印中双方应加强人文交流，文艺界人士和青年在其中扮演极为重要的角色。成员们还表示，愿当好两国间的友好使者，为增加两国人民的了解和友谊发挥积极作用。成员们现场分别用孟加拉语和中文即兴演唱了毛泽东诗词和《茉莉花》。

“此行不仅加深了我对中国灿烂悠久历史文化的了解，更促进了印度文艺界人士与中国同行的联系交流。中国朋友热情、朴实、好客的性格给我留下了极为深刻的印象，通过这次交流，中国已经成为我未来旅行访问的首选目的地。”59岁的影视导演制片人纳格什说。

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