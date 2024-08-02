人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以军确认炸死哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫

2024年08月02日08:56 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷8月1日电（记者王卓伦）以色列军方8月1日确认，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事部门首领穆罕默德·戴夫于7月13日在以军对加沙地带汗尤尼斯地区的空袭中死亡。

以军在声明中说，根据以军和以色列国家安全总局（辛贝特）的情报，以军战机7月13日精准袭击了戴夫和哈马斯汗尤尼斯旅指挥官拉法阿·萨拉马藏身处，两人均已死亡。

声明说，戴夫策划并执行了去年10月7日哈马斯在以色列的袭击活动，导致以方约1200人死亡、251人被扣押在加沙地带。戴夫与近年来多起针对以色列的袭击活动有关，本轮巴以冲突期间指挥了哈马斯在加沙地带的军事行动，负责向哈马斯军事部门高级成员发布指示。

戴夫领导哈马斯下属武装派别卡桑旅，极少公开露面。据以媒体报道，以色列多年来数度开展针对戴夫的暗杀行动均以失败告终。以军7月13日曾发表声明证实对包括哈马斯两名领导人在内的武装分子藏身地实施了袭击，但一直未正式确认戴夫生死。

哈马斯7月31日发表声明说，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭以色列空袭身亡。以色列军方暂未就哈尼亚遭暗杀置评。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部