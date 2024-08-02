新华社耶路撒冷8月1日电（记者王卓伦）以色列军方8月1日确认，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事部门首领穆罕默德·戴夫于7月13日在以军对加沙地带汗尤尼斯地区的空袭中死亡。

以军在声明中说，根据以军和以色列国家安全总局（辛贝特）的情报，以军战机7月13日精准袭击了戴夫和哈马斯汗尤尼斯旅指挥官拉法阿·萨拉马藏身处，两人均已死亡。

声明说，戴夫策划并执行了去年10月7日哈马斯在以色列的袭击活动，导致以方约1200人死亡、251人被扣押在加沙地带。戴夫与近年来多起针对以色列的袭击活动有关，本轮巴以冲突期间指挥了哈马斯在加沙地带的军事行动，负责向哈马斯军事部门高级成员发布指示。

戴夫领导哈马斯下属武装派别卡桑旅，极少公开露面。据以媒体报道，以色列多年来数度开展针对戴夫的暗杀行动均以失败告终。以军7月13日曾发表声明证实对包括哈马斯两名领导人在内的武装分子藏身地实施了袭击，但一直未正式确认戴夫生死。

哈马斯7月31日发表声明说，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭以色列空袭身亡。以色列军方暂未就哈尼亚遭暗杀置评。

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