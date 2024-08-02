新华网北京8月1日电（杨洋）美国财政部公布的最新数据显示，美国联邦政府债务总额首次超过35万亿美元。专家认为，美国政府借债无度，将过度消耗甚至透支美元在国际货币体系中的霸权地位，影响美国经济可持续性，反噬美国政府信用。

近年来，美债不断加速“滚雪球”，美国政府债务一路“狂飙”，2023年6月突破32万亿美元；2023年12月达34万亿美元，比美国国会预算办公室2020年1月的预测提前了5年。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。新华社发（刘杰摄）

举债成瘾 陷入恶性发展模式

复旦大学教授沈逸表示，美国政府举债成瘾，寅吃卯粮，已陷入一种恶性发展模式。一方面，20世纪80年代，美国实行新自由主义经济政策，其核心治理逻辑为减税，这导致美国社会贫富差距扩大，美国政府通过税收可支配的财政收入下降。财政供给不足，政府只能通过举债方式获得。

另一方面，美国竞争性的两党政治加剧了这种举债成瘾。如果一党主张加税，另一党就会对其进行攻击，尤其是当加税政策指向了富人阶层，相关利益集团会阻碍政策落地。美国对外战略又是霸权性战略，俄乌和巴以冲突等导致政府开支持续上升。“节流做不到，开源又成问题，只能借债”，沈逸说，这形成了美国政府对国债的依赖，形成了债务驱动型治理模式。

沈逸说，美国政府有很明确的党派政治和轮流坐庄的想法。对他们来说，只要我任期内债务问题不暴雷，我就没有任何心理负担，可以习惯性地寅吃卯粮。

今年是美国大选年，两党激战正酣，却不约而同对债务失控的威胁视而不见。“距离大选不到100天了，但即使在这短短的时间内，我们的债务预计还会增加1万亿美元。”美国彼得·彼得森基金会首席执行官迈克尔·彼得森说，“不能一直假装这不是问题。”

饮鸩止渴 将反噬美国政府信用

面对巨额债务，美国政商界人士与多国经济学家表示担忧，认为“饮鸩止渴”之举将对美国自身与全球经济体系带来重大隐患。然而，美国政府依旧我行我素。

沈逸认为，美国政府如此任性，仰仗的是美元霸权——美联储不断增发美元，持有美元的投资者又因投资对象受限把美元盈余投资到美债。但肆无忌惮的美元增发会导致美债信用等级的下降。

他说，之前，大家觉得美国庞大的金融体系与发展优势不会让美国信用面临破产，且美元在国际货币体系中具有不可替代性。但如今，伴随美国政府借贷无度导致的美元信用走低，以及不可替代性的消逝，美元霸权已成为威胁世界经济的不稳定因素。

“世界不愿受到美国绑架。”沈逸表示，许多国家“去美元化”实践正提速。国际货币体系中出现了新选择，更多理性的投资者一定会通过多元投资来规避美元价值的不确定性及引发的风险。

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