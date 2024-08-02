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从威尼斯到北京：意大利骑手重温马可·波罗之旅

2024年08月02日08:55 | 来源：新华网
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新华社罗马8月1日电从威尼斯到北京：意大利骑手重温马可·波罗之旅

新华社记者韩啸、张馨文

“蜿蜒崎岖的明城墙，一直延伸到苍茫狂野尽头。”从威尼斯出发，意大利车手阿尔贝托·菲奥林来到嘉峪关长城。他当天在日记里写下：“这是惊心动魄的一瞥。”

意大利自行车手阿尔贝托·菲奥林（左）和迪诺·法基内蒂骑行到达中国嘉峪关长城后合影留念。

今年是闻名东西方的意大利探险家马可·波罗逝世700周年。4月25日，两个威尼斯人菲奥林与迪诺·法基内蒂开始了他们自行车上的旅程。

彼时的水城威尼斯仍在倒春寒，他们骑过欧亚大陆，途经索非亚、伊斯坦布尔、撒马尔罕、阿拉木图和中国新疆。8月1日，他们在盛夏时节来到北京。

自行车上的“马可·波罗”

菲奥林与法基内蒂的红色骑行T恤上，用意大利语印着“Marco Polo a Pedali”，意为“自行车上的马可·波罗”。“我们想重走马可·波罗之路，向这位伟大的威尼斯旅行家致敬。”菲奥林接受新华社记者采访时说，“马可·波罗旅行非常缓慢，步行、骑马，甚至乘船。我们也想用一种非常慢的交通方式，可以看到经过的风景，一米一米地征服道路，沿途风光将不可磨灭地留在眼里、心中。”

菲奥林出生在马可·波罗的故乡威尼斯，高中时期在一所名为“马可·波罗”的学校度过。从小浸润在这位传奇人物的故事里，也深刻影响了菲奥林的性格，“他最打动我的是他的好奇心和对世界不带偏见的探索”。

“我一直想骑着我的自行车，像马可·波罗一样，来到迷人、遥远、拥有古老历史的中国。”作为一名作家、旅行家以及骑行爱好者，菲奥林对东方之旅期待已久。

他是拥有百年历史的威尼斯自行车骑行协会的主席，法基内蒂则是该协会的秘书。作为威尼斯历史最悠久的骑行爱好者组织之一，协会经常举办各类骑行比赛和骑行旅行活动，皆在推广这种环保健康的运动和旅行方式。

2001年，他曾有机会和九名自行车手一起挑战从威尼斯骑行到北京，但在旅程开始的威尼斯市耶索洛镇，他因事故不得不退出。

“今年是马可·波罗逝世700周年，我们骑车去中国吧！”菲奥林向好朋友法基内蒂提议。“好！”与菲奥林相识20年，法基内蒂毫不犹豫地答应。

但23年后，对于64岁的菲奥林和67岁的法基内蒂来说，距离和困难更多了。

菲奥林告诉记者，行前深知此次旅途的难度，他们做了更加充足的训练，“我坚信我们能克服所有困难抵达终点”。

“令人着迷的东方”

如同这位经验丰富的自行车手预料的一样，两人在沙漠地区遭遇了极为艰难的一段路。菲奥林回忆，在新疆鄯善县，早晨7点出发时气温就已经超过30摄氏度，日间地面温度甚至达到70摄氏度。9点，车把上的温度计已经指向43摄氏度。“这里有着闻名遐迩的‘火焰山’，它如此令人着迷：一边是非常干旱的火焰山，一边是无边无际的郁郁葱葱的葡萄园。气候干燥、温差巨大，这里盛产举世闻名的葡萄干。”7月1日，菲奥林在旅行日记里这样写道。当天下午1点30分，他们骑行93公里到达目的地。

意大利自行车手阿尔贝托·菲奥林（后排左一）和迪诺·法基内蒂（后排左二）骑行到达北京后与友人合影留念。

酷暑之外，语言不通也是骑行路上的困扰。“至今我们会说的中文只有‘谢谢’‘你好’和‘不用了’，有时候有谷歌翻译也不容易沟通。即使如此，我仍时常感受到中国人的热情好客和慷慨大方。”

菲奥林感慨，这让他想起，马可·波罗当年17岁就从威尼斯出发，彼时他对语言知之甚少，但真诚让他得以了解不同文化、不同习俗，成为东西方文明交流的使者。

“只要他们搞清楚你遇到了什么问题，就会认真帮你想解决办法。”菲奥林分享道，有一次在甘肃，两人的自行车坏了，酒店工作人员先是帮忙叫了出租车，由于出租车太小装不下自行车，又用酒店餐车把行李、自行车运到附近车站，并和大巴司机解释，让他们得以顺利抵达兰州。

当天，菲奥林在旅行日记中写道：“四个中国人行动起来帮助两个骑自行车的意大利人，而且不求回报，拒绝了我们的报酬……这简直难以置信。”

骑行沟通文明

从新疆到北京，两人穿过沙漠绿洲，也见过高楼林立。法基内蒂第一次来到这个遥远的国度，“一路骑行，我发现中国人是如此慷慨友好，助人为乐”。

而菲奥林第一次来到中国是1987年，37年后，“中国的巨变让我非常吃惊”。

“这里到处都是电动车，公交、电动自行车、三轮车、私家车，我从来没有在欧洲见过这样的场景。”菲奥林历数一路上的新鲜体验：街道宽阔干净，公园等公共设施整洁有序，人们环保意识显著提升。他不断地在社交平台上更新旅行日记，对沿途中国风土人情的描写吸引了一大批网友。

“真正抵达之前，我完全无法想象中国是什么样子。”菲奥林说，“通过骑行观察世界，通过文字记录观察，我希望成为像马可·波罗一样的不同文化之间的使者。”

8月1日，行至北京，两位威尼斯骑手顺利实现了自己的梦想。菲奥林说：“这段旅程就像这个国家一样，永远给你带来惊喜，而我一次次为之倾倒。”

(责编：苏缨翔、张悦)

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