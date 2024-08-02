新华社布鲁塞尔8月1日电（记者丁英华）欧盟《人工智能法案》1日正式生效。该法案是全球首部全面监管人工智能的法规，标志着欧盟在规范人工智能应用方面迈出重要一步。

欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷东评价该法案为“一个有效、适度且全球首创的人工智能框架”。

该法案规定，聊天机器人等人工智能系统必须明确告知用户他们在与机器互动，人工智能技术提供商必须确保合成的音频、视频、文本和图像内容能够被检测为人工智能生成的内容。此外，该法案规定，禁止使用被认为对用户基本权利构成明显威胁的人工智能系统。

对有违规行为的企业，欧盟最高将对其处以全球年营业额7%的罚款。

欧盟成员国需在2025年8月2日之前指定各自国家市场监督和法案适用的主管部门。欧盟委员会的人工智能办公室将是该法案在欧盟层面实施的关键机构。

据悉，欧盟《人工智能法案》相关规则将分阶段实施，某些规则将在该法律通过6个月后或12个月后生效，而大部分规则将于2026年8月2日开始生效。

欧盟委员会于2021年4月提出《人工智能法案》提案的谈判授权草案。去年12月，欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会三方就《人工智能法案》达成协议。

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