新华社柏林8月1日电 记者手记｜欧洲经济“火车头”有点跑不动了

新华社记者李函林

“晚点是常态，取消非意外。”谈起本国铁路，不少德国人给出了这样的评价，打破了人们对于德国人严谨守时的一贯印象。

相关数据显示，6月德国铁路准点率仅为52.9%，创历史新低。2024年欧洲杯期间，德国火车多次延误或取消导致许多球迷错过比赛，饱受多国球迷批评，频频陷入舆论风波。

记者观察到，这与多年来德国铁路建设滞后，轨道老旧化严重，保养维修跟不上有关。德国铁路公司的经营状况也是每况愈下。近日公布的2024年上半年财报显示，德国铁路公司亏损12亿欧元。德铁计划在未来5年内裁减约3万个岗位。

德国被称为欧洲经济的“火车头”。德铁出现的发展困境折射出这个“火车头”有点跑不动了。

过去两年，不少德国企业一直被能源危机和高通胀所困扰。如今，在全球经济增长乏力的背景下，德国国内面临诸多挑战，如技术人才短缺、高税收、生产成本过高，企业处境艰难。除了德铁，采埃孚、大陆、博世、思爱普、拜耳等德国头部企业也出现亏损、裁员的情况。

近日，记者在柏林与从事金融行业的邻居露西娅交流时了解到，她已经被裁员3个月了。此前，她的税后工资去除每月房租、电费、网费、电视费、公共交通等固定支出后，几乎没钱可存。她说：“被裁员3个月以来，我一直没能找到新工作。如果继续这样下去，我将无法负担生活开销。”

德国当地民众与记者交流时也表达了更多无奈。人们被通胀导致生活水平下降等问题所困扰，不愿多谈德国未来的走向。

国际货币基金组织（IMF）7月预测，2024年德国经济增长率仅为0.2%。与此同时，近日德国发布的商业景气指数、消费者信心指数等多项宏观数据集体下滑。

作为传统制造业大国，德国工业生产也萎靡不振。德国联邦统计局7月初公布的数据显示，德国工业产出和工业新订单均呈下降趋势。德国联邦经济和气候保护部说，当前迹象表明，未来数月德国工业经济将持续低迷。

慕尼黑经济研究所所长克莱门斯·菲斯特警告说：“德国经济陷入危机。”

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