新华社华沙8月1日电（记者崔力 张章）德国总统施泰因迈尔7月31日在华沙参加华沙起义80周年纪念活动，并与波兰总统杜达一同向华沙沃拉大屠杀受害者纪念碑敬献花环。

施泰因迈尔是继1994年时任德国总统赫尔佐克受邀参加纪念活动后，第二位受邀参加华沙起义纪念活动的德国总统。

施泰因迈尔7月31日在纪念活动上说：“我请求，尤其是在此时此地，得到原谅。我们不能也不会忘记给邻国带来了多少苦难，这种事绝不能再发生。”

波兰总统杜达7月30日在华沙起义博物馆参加华沙起义80周年纪念活动，拉开系列纪念活动序幕。

当地时间8月1日17时，即80年前华沙起义爆发的时间，包括华沙在内的许多波兰城市拉响警报，以纪念华沙起义。

1944年8月1日，华沙军民举行大规模武装起义，反抗纳粹占领军。起义者奋战63天，终因力量悬殊而遭镇压。在起义过程中约有1.8万名战士牺牲，另有约18万华沙市民死亡，大批华沙市民被投进集中营。波兰政府将每年8月1日定为华沙起义纪念日。

(责编：苏缨翔、张悦)