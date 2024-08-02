新华社巴格达8月1日电 题：美国霸权令伊拉克难言自主

新华社记者李军

7月30日晚，美国主导的国际联盟对伊拉克民兵组织发动空袭并造成人员伤亡。伊拉克武装部队总司令发言人叶海亚·拉苏尔谴责说“这是令人发指的罪行和公然的侵略”。尽管伊军方称“将采取适当的法律和外交措施来捍卫安全和主权”，但在美国霸权之下，伊拉克的自主无从谈起。

伊拉克战争已结束多年，但美国对伊拉克的干涉从未停止。今年以来，伊拉克政府反复谴责美方的袭击行径，并就美国驻军及其主导的多国联军的角色与美方展开谈判，但进展缓慢。除了驻军军事滋扰引发安全动荡，伊拉克在金融、内政、司法等领域都处处受到美方控制。在美国的长期干预下，伊拉克根本没有主权安全可言。

伊拉克战争结束后，伊拉克的美元储备存放在美联储，美国对伊拉克美元供应拥有控制权。2020年，美国曾威胁伊拉克，倘若驱逐美军，将冻结伊拉克在纽约联邦储备银行的重要账户。高兴了就拨款，不高兴就冻结资金，美元储备成了美国要挟伊拉克的武器。2004年，美方设计了所谓的“美元拍卖”机制，根据这个机制，伊拉克央行需向美联储请求美元，然后通过该机制以官方汇率出售给商业银行和交易所。伊拉克“巴德尔组织”总书记阿米里怒斥，伊拉克的资金掌握在美国政府手中，这简直可耻。

去年7月，美国以涉嫌洗钱和向伊朗输送美元为由禁止14家伊拉克银行开展美元交易，目前美国制裁名单中的伊拉克银行已达三十余家。

伊拉克当前的政治困境同样是因为美国的干涉之祸。伊拉克国民议会议长选举“难产”已八月有余，根本原因在于美国以其民主制度为模板，在伊拉克强推所谓的“民主改造”。在美方主导下，伊拉克建立了一套基于配额制的政治分权体系，即总统职位由库尔德人担任，总理和议长分别由什叶派人士和逊尼派人士担任。美国强加的这套政治制度，让伊拉克长期陷入族群对立、教派冲突的政治乱局，各种施政目标的落实受到阻碍。

美国主导的国际联盟在伊拉克长期存在。对伊拉克民众而言，驻伊美军是多年来驱之不散的梦魇。面对伊拉克国内不断高涨的“逐客”呼声，美国的对策是装聋作哑。伊前武装部队总司令发言人阿卜杜勒·卡里姆·哈拉夫说，美国没有采取任何有效行动来帮助伊拉克重建，现在伊拉克人将美国视为破坏力量的帮凶。

21年前，伊拉克战争爆发当天，时任美国总统小布什信誓旦旦地宣称：“我们对伊拉克并无野心，只是为了消灭威胁，把国家的控制权归还给伊拉克人民。”21年过去了，美国丝毫没有愿意将伊拉克归还给伊拉克人民的迹象。

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