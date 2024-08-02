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蒙古国首家中文学习测试中心在乌兰巴托揭牌

2024年08月02日08:47 | 来源：新华网
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新华社乌兰巴托8月1日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国HSK考试院中文学习测试中心揭牌仪式1日在首都乌兰巴托举行，这是蒙古国首家中文学习测试中心。

中国教育部中外语言交流合作中心副主任静炜、蒙古国教育总局局长尼玛奥其尔、中国驻蒙古国大使馆参赞李峙，以及中蒙教育界、文化界代表等130余名嘉宾出席仪式。

静炜在致辞中表示，希望蒙古国HSK考试院中文学习测试中心在提供高质量、市场化的中文学习、考试服务等方面发挥示范引领作用，为推动中蒙两国教育交流、扩大两国留学生规模作出更大贡献。

尼玛奥其尔说，蒙古国学习中文的学生越来越多，目前有18所国立学校开设中文课程，在读学生超过5000人，另有40多所私立学校开设了中文课程，150多所学校计划开设中文课程。蒙古国政府对中文学习测试中心的成立十分重视，希望以此为契机进一步推动蒙中两国教育合作事业蓬勃发展。

李峙表示，希望该中心为蒙古国中文学习者提供优质服务，为中蒙全面战略合作伙伴关系的纵深发展积聚人才。

蒙古国HSK考试院中文学习测试中心由汉考国际教育科技（北京）有限公司与蒙古国HSK考试院合作设立，将为蒙古国中文学习者提供国际中文教学、测试、师资培训、教师认证和留学五位一体综合服务。

(责编：苏缨翔、张悦)

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