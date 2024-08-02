新华社安卡拉8月1日电（记者王腾飞）土耳其总统府新闻局1日发布公告说，在土耳其国家情报局斡旋下，美国、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威、俄罗斯、白俄罗斯等7个国家当天在土耳其首都安卡拉进行囚犯交换。

公告说，此次交换行动涉及26人，其中10人被移交至俄罗斯，13人被移交至德国，3人被移交至美国。

据悉，此次交换的囚犯中包括此前被关押在俄罗斯的美国《华尔街日报》驻莫斯科记者埃文·格尔什科维奇、在俄被判间谍罪的美前海军陆战队员保罗·惠兰，以及此前被关押在德国的俄罗斯公民瓦季姆·克拉西科夫等。

俄罗斯媒体1日援引俄联邦安全局的消息报道说，当天在土耳其安卡拉机场进行了囚犯移交，8名俄罗斯公民通过交换回国，另有两名儿童同时回国。俄总统网站1日发布消息说，为了让被外国拘留和监禁的俄公民回国，俄总统普京签署法令赦免了保罗·惠兰、埃文·格尔什科维奇等13人。

美国白宫1日发布消息说，美国、俄罗斯等多国达成一项换囚协议，包括3名美国公民、5名德国公民在内的16名被关押在俄罗斯监狱的人员获释。美国总统拜登当天在一份声明中表示，包括德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威、土耳其在内的多国参与了谈判。此次达成的协议是“外交上的壮举”。（参与记者：熊茂伶、陈汀）

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