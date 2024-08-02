8月1日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党支持者参加真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的葬礼。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉1日表示，真主党和所有抵抗战线与以色列的战争已进入新阶段，并誓言对真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人哈尼亚遭暗杀事件进行报复。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

新华社贝鲁特8月1日电（记者谢昊）黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉1日表示，真主党和所有抵抗战线与以色列的战争已进入新阶段，并誓言对真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人哈尼亚遭暗杀事件进行报复。

纳斯鲁拉当天在舒库尔的葬礼上发表视频讲话说，以色列对舒库尔和哈尼亚的行动“越过了红线”，且“回应即将到来”。他表示，领导人被暗杀不会对抵抗运动造成影响，抵抗运动会发展壮大，“组织结构中的任何空缺会迅速得到填补”。

以色列国防军7月30日晚发表声明说，以空军战机当天在黎首都贝鲁特地区展开“定点清除”行动，舒库尔在空袭中被炸死。7月31日，黎巴嫩真主党发表声明证实舒库尔在30日的空袭中丧生。

哈马斯7月31日发表声明说，哈尼亚在其位于伊朗首都德黑兰的住所内遭以色列空袭身亡。以色列军方暂未就哈尼亚遭暗杀置评。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。

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