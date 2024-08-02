新华社德黑兰8月1日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社1日报道，伊朗代外长巴盖里日前分别致信联合国秘书长、联合国安理会主席和伊斯兰合作组织秘书长，表示伊朗决心采取一切必要行动捍卫国家安全。

巴盖里在信中呼吁国际社会谴责以色列暗杀巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人哈尼亚的行为，认为以色列的行为公然违反国际法和《联合国宪章》，侵犯了伊朗的主权和国家安全，对地区和国际的和平与安全构成严重威胁。

巴盖里在信中要求召开联合国安理会特别会议和伊斯兰合作组织外长紧急会议，呼吁联合国和伊斯兰合作组织制止以色列继续对巴勒斯坦人犯下罪行。

伊朗议会议长卡利巴夫1日在德黑兰大学为哈尼亚举行的告别仪式上表示，伊朗有责任在适当的时间和地点作出回应，以色列将为其在伊朗领土上犯下的罪行付出沉重代价。

伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·侯赛因·巴盖里1日表示，伊朗正在决定如何对以色列进行报复，“这肯定会发生”。伊朗陆军总司令穆萨维也誓言要为哈尼亚遭暗杀报仇。

哈马斯7月31日发表声明说，哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭以色列空袭身亡。以色列军方暂未就哈尼亚遭暗杀置评。

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