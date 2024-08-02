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印象中，南非的好望角是非洲大陆最南端。不少史料介绍葡萄牙航海家迪亚士，是1488年“带领船队航行至非洲大陆最南端并发现好望角”，另一位葡萄牙航海家达·伽马则是1498年“绕过好望角，进入印度洋”，开辟了从欧洲绕道好望角通往印度的航线。甚至一些权威报刊也不乏“南到非洲大陆最南端的好望角”等描述。

然而，到实地探访，不必他人指点，就明白那些说法有误：距好望角不远，波浪翻卷中，矗立着一座上立灯塔、怪石嶙峋的山峰，有一面如刀削般的峭壁伸向大西洋。这就是与好望角纬度在伯仲之间的开普角，感觉就比好望角更南一些。根据山腰一处展室内地图上的有关经纬度记载，开普角的确比好望角纬度多了一秒，也就是说，比好望角更往南30米左右。

登峰眺望，山下的好望角如一只鳄爪劈波向西，向东则依稀可见绵亘东去继而在遥远处南向的海岸线。那里是纬度更高、方位更南的所谓“危险角”，是当年迪亚士命名的一处海角。这里比好望角纬度多了16分多、更向南近30公里。但这仍不是非洲大陆最南端。真正的最南端，是在危险角东南的“厄加勒斯角”，纵向北距好望角50多公里，那里才是大西洋与印度洋的交界处。厄加勒斯角意为“针角”，指罗盘上的磁针在这里没有一点偏角地指向正北方向，这意味着在这个地域，地磁北极与地理北极的方向正好一致，颇为奇特。

好望角更加奇特，不仅有“非洲大陆最南端”的误解，附近海域也曾让不少人产生认知偏差。开普角与危险角遥遥相对之间的这片海湾，称为“法尔斯贝”，意思是“虚假湾”。之所以有此怪名，是由于一些航海者，常常误以为这里是位于今开普敦市的“桌湾”——庆幸在历经大洋上的狂风巨浪之后，终于进入了相对平静的海湾，来到后来成为航行中途补给站、直至发展成为南非第二大城市的开普敦。实际上，船只还须驶出这片海湾，或许还要历经大西洋上的狂风暴雨，才能到达好望角以北的今开普敦市区。“虚假湾”之名，既是航海历史的真实反映，又像是对许多人把好望角当成非洲大陆最南端这一误解的预言。

不过，哪怕破除了几百年来的误解，一时倒还未影响到好望角的知名度。除了厄加勒斯角附近地势相对平缓，不像好望角峻峰兀立、撼人心魄，更多是缘于航海先驱的传奇，让这里的故事先入为主。

当年，迪亚士的船队在这附近遭逢大风暴几至覆没，最终巨浪把船只冲到一个未名岬角上才得以幸存，他遂将其命名为“风暴角”。因为船队向南绕过这一岬角后，附近的海岸线向北向东，让迪亚士误以为已经到达非洲最南端。他认为继续沿海岸线东行，便可抵达印度。但或许惊惧于好望角的“杀人浪”且存粮不多，船员不肯继续前行，迪亚士只好率船队返航。回程经过好望角时，适逢晴天丽日，这个隐藏了不知多少岁月的壮美海角，给劫后余生的船员们留下深刻印象。据说迪亚士返回里斯本时，葡萄牙国王约翰二世认为既已到达非洲最南端，打通前往印度的航路就有了希望，遂有好望角之名。不过也有说法认为，是10年后达·伽马的船队成功到达印度并满载而归后，约翰二世才将风暴角改名。

后一说法有明显讹误：这位国王在达·伽马1497年启航寻找印度前的1495年就去世了。只要简单对一下两个时间，就能看出舛讹，正如细看世界地图上的非洲大陆或南非地图，就马上会发现好望角不是非洲大陆最南端一样。但这一说法却以讹传讹，误导了不少人。

古语说，百闻不如一见。自己到他处实地看一看，才能驱散脑海心洋的认知迷雾，触摸世界的真实；欢迎他人到自己这里看一看，更易破除认知痼见，改变刻板印象。当然，到了好望角，还能看到当年让达尔文感悟物种进化的原生态植物宝库，那间或有狒狒、非洲旋角大羚羊等一跃而过、一望无边的灌木花野，还有惊涛拍岸的好望角山边，已标明“非洲大陆最西南端”的木牌，遐思海洋开拓者的勇气，更领悟有关矫正认知、探求真知的途径与哲理。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)