本报记者 李志伟

国际数据公司（IDC）近期发布的数据显示，2024年第二季度全球智能手机出货量较去年同期增长6.5%，达2.854亿部，连续4个季度呈现增长趋势。从各大品牌商的排名来看，中国品牌手机市场表现抢眼。数据显示，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量近7158万部，同比增长8.9%。

IDC数据显示，随着新一轮智能手机更换周期的到来，今年上半年中国智能手机市场出货量同比增长7.7%，超过1.4亿部。全球智能手机出货量前五名中有3家中国品牌，分别是小米、vivo、OPPO，所占市场份额分别是14.8%、9.1%和9%。IDC中国研究经理郭天翔表示，今年上半年中国智能手机市场表现好于预期，反弹势头良好。

当前，全球智能手机加速迈进人工智能（AI）时代的趋势明显。全球各大手机厂商纷纷布局AI手机市场，推动AI技术在手机行业快速发展和广泛应用。IDC预计今年下半年将有更多AI手机推出。IDC全球追踪器团队研究总监纳比拉·波帕尔表示，智能手机市场正经历一场技术革新，新一代AI手机本年度市场份额有望达到19%，出货量预计突破2.34亿部。

业内人士认为，中国手机企业正积极加强人工智能基础设施建设，开发模型并创建人工智能应用程序，这将成为一项关键竞争优势。未来中国智能手机品牌有望进一步拓宽国际市场。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 17 版）

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