人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球智能手机市场持续扩大

本报记者 李志伟
2024年08月02日06:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　国际数据公司（IDC）近期发布的数据显示，2024年第二季度全球智能手机出货量较去年同期增长6.5%，达2.854亿部，连续4个季度呈现增长趋势。从各大品牌商的排名来看，中国品牌手机市场表现抢眼。数据显示，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量近7158万部，同比增长8.9%。

　　IDC数据显示，随着新一轮智能手机更换周期的到来，今年上半年中国智能手机市场出货量同比增长7.7%，超过1.4亿部。全球智能手机出货量前五名中有3家中国品牌，分别是小米、vivo、OPPO，所占市场份额分别是14.8%、9.1%和9%。IDC中国研究经理郭天翔表示，今年上半年中国智能手机市场表现好于预期，反弹势头良好。

　　当前，全球智能手机加速迈进人工智能（AI）时代的趋势明显。全球各大手机厂商纷纷布局AI手机市场，推动AI技术在手机行业快速发展和广泛应用。IDC预计今年下半年将有更多AI手机推出。IDC全球追踪器团队研究总监纳比拉·波帕尔表示，智能手机市场正经历一场技术革新，新一代AI手机本年度市场份额有望达到19%，出货量预计突破2.34亿部。

　　业内人士认为，中国手机企业正积极加强人工智能基础设施建设，开发模型并创建人工智能应用程序，这将成为一项关键竞争优势。未来中国智能手机品牌有望进一步拓宽国际市场。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月02日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部