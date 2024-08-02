本报记者 管克江

摩洛哥经济社会环境理事会近日发布的一份报告指出，摩洛哥年轻人口约占总人口比例的30%，民众参与体育热情不断高涨，发展体育经济前景广阔，体育经济或将成为未来经济社会发展的重要引擎。

近年来，摩洛哥积极推动经济转型，体育产业不断发展。2022年卡塔尔世界杯上，摩洛哥队成功打入半决赛，成为第一支打进半决赛的中东北非国家足球队，大幅提升了摩洛哥人参与体育运动的热情。研究显示，目前摩洛哥体育经济规模近18亿美元，约占国内生产总值的1.6%。专家预计到2030年，体育产业产值可增加到37亿美元。

2023年10月，国际足联宣布西班牙、葡萄牙和摩洛哥将联合承办2030年世界杯。摩洛哥一家资产公司近期发布的报告预计，摩洛哥参与承办2030年世界杯将为其带来8.5亿至12亿美元的收益。摩洛哥足球协会主席莱卡亚表示，举办世界杯将助推基础设施建设，进而加快摩洛哥经济社会发展。目前，摩洛哥已拨款20亿美元，用于在卡萨布兰卡新建一座能容纳11.5万人的体育场，并对6座体育场进行升级改造。拉巴特、丹吉尔、阿加迪尔、马拉喀什等城市都将参与承办比赛。

除了承办2030年世界杯，摩洛哥还将举办2025年非洲杯足球赛。摩洛哥新闻网援引当地旅游业专家扎比尔的话表示，举办世界杯以及非洲杯将为摩洛哥经济特别是旅游业带来积极影响，因为观看球赛的观众通常会选择逗留更长时间，从而带来更多外汇收入、创造更多就业机会。

摩洛哥旅游管理部门表示，为举办世界杯等大型赛事，该国将大力提高旅游接待能力，到2026年使全国酒店房间数增加到33万间。此前，摩洛哥政府已拨出6.05亿美元的资金，用于丰富旅游产品和提高航空连通性。摩洛哥皇家航空公司去年宣布，将斥资250亿美元，到2030年使机队规模从50架增至200架。

摩洛哥经济社会环境理事会指出，摩洛哥体育活动场所还不够多，当前只发放了33.7万份体育场所牌照，发展空间巨大。该理事会建议出台政策，加大对专业体育和群众性体育的投入，鼓励成立更多体育协会或俱乐部，推动学校开展更多体育教育，放宽体育项目市场准入，并继续完善体育基础设施。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)