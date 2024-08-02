（日本）吉本正

吉本正夫妇在日本爱媛县宇和岛市吉田町元町的自家柑橘园内。

作者供图

我与中国的缘分，因柑橘而起，也始终如柑橘一般甜。

那是1980年10月，我随日本四国柑橘友好访问团首次到访中国。访问期间，在浙江农业大学举行的中国农学会柑橘专家交流会上，我建议中方向日本派遣柑橘技术研修生——这也成为爱媛县宇和岛市日中友好事业的起点。

不久后，这一想法就变成了现实。1981年4月，中华全国青年联合会派出了5名柑橘技术青年研修生，他们在我的故乡宇和岛市吉田町完成了9个月的学习。时至今日，我仍清楚地记得研修结束那天大家一起庆祝的场景，激动雀跃的心情令人难以忘怀。

虽然只是爱媛县的普通农民，但我希望能够用所掌握的知识为中国的柑橘产业发展及日中友好尽一份绵薄之力。从1981年开始，我每年都会接收来自中国的柑橘技术研修生。同时，为了协助改良柑橘品种、促进柑橘栽培技术的发展，我也曾30多次前往浙江省宁波市象山县指导柑橘种植户。后来，象山县获得“全国优质柑橘生产基地”“中国柑橘之乡”等称号。象山柑橘的名声越来越响亮，当地柑橘种植户的收入显著增加。每每看到这些，我发自内心地高兴，我也被先后授予“荣誉象山人”和“宁波市荣誉市民”的称号。

多年与中国的交往，让我结识了不少挚友。时光荏苒，我们之间的友谊不断加深。来自象山县的俞明振先生是首批研修生中的一员，我们成为很好的朋友，多年来一直保持联系。同时，在爱媛县日中农林水产交流协会组织的日中友好交流活动中，我也结识了许多不同年龄、不同身份的中国朋友，其中不乏年龄和我相差不少的“忘年交”。每次访问中国前，我都会准备满满一行李箱的礼物，盼望着早日见到老朋友们。在中国期间，他们的热情相待也令我感动不已。我愿意用一生的时间去回报这些情谊。

我也见证了两国民众因为友好情谊而进行的双向奔赴。2018年，从中国访问回国后不久，我的家乡吉田町遭遇暴雨灾害，蒙受了难以想象的巨大损失。中国朋友们在得知灾情后立刻动员起来，第一时间送来了捐款。2020年，新冠疫情的蔓延让全世界都面临医疗物资短缺。中国再次伸出了援手，象山县人民政府和企业3次向我们赠送口罩、手套、防护服等援助物资，就像中国人常说的“雪中送炭”“患难见真情”。40多年来，风雨无阻、兄弟般的感情历经考验、历久弥新。

2019年，我带着刚大学毕业的孙子访问中国。“为什么祖父在中国会受到这么多人的尊敬？”——在没来过中国前，他时常有这样的疑问。但当他踏上中国的土地，亲身感受那沉淀了40多年的友谊后，他理解并强烈认同赓续这项事业的意义。访问后，他干劲满满地表示，要成为日中友好事业的继承者。我也很乐意将手中的接力棒传给他。加油，年轻人！

我已经年迈，但对促进日中交流的热情依旧如初。我期盼着有更多人投身于这份事业，推动两国民间友好交往继续向前发展。

（作者为日本爱媛县日中农林水产交流协会会长）

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)