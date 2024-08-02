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德国学者：中国扩大开放将吸引更多外企在华投资

2024年08月02日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社法兰克福8月1日电  （记者刘向）德国法兰克福金融管理学院教授霍斯特·勒歇尔日前接受新华社记者采访时说，当前中国经济正迈向高质量发展阶段，中国正在完善的高水平对外开放体制机制将吸引更多外国企业在华投资。

　　勒歇尔表示，中国已经步入中等偏上收入国家行列，正通过改革走创新和高质量发展之路。中国着力发展新质生产力，有助于提高生产效率。

　　他认为，中国围绕完善高水平对外开放体制机制提出一系列举措，包括合理缩减外资准入负面清单，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇等，是对外释放的重要信号。

　　勒歇尔说，平等的竞争条件对中外企业都非常重要，中国推动有序扩大开放，意味着外企在中国投资的领域和机会进一步增加。这增强了德国乃至欧洲加强对华合作的信心，将吸引外企在中国积极开展业务。

　　勒歇尔表示，他对未来欧中合作充满信心，相信欧中经贸关系会得到进一步发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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