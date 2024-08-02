本报记者 白晓川 汪思源

近日，由中国商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的发展中国家履行《联合国森林文书》及森林可持续经营官员研修班举行。来自泰国、苏里南、斯里兰卡、莫桑比克、尼日利亚、塞拉利昂、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦等8个国家的官员参加研修班，并赴河北省木兰林场、塞罕坝机械林场开展实地调研，围绕森林可持续经营、《联合国森林文书》履约实践经验等进行探讨交流。

曾经的塞罕坝一度黄沙漫天、草木凋敝。经过塞罕坝人艰苦卓绝的努力，如今塞罕坝已拥有百万亩人工林海，成为生态文明建设的范例。2017年12月5日，联合国环境规划署宣布，塞罕坝机械林场建设者获得联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。

穿行林间，树木葱茏，斑驳的阳光洒落，清新的空气润泽心肺。一棵棵高大挺拔的大树背后，是林场为培育结构稳定、功能完备、质量优良的近自然林付出的诸多努力。“中国把曾经的荒原改造成林海，这需要长期的坚持和努力。”泰国皇家林业局官员普提普·塞维瓦表示，“实地考察让我们从多维度了解到中国在促进森林可持续经营方面的担当。”

森林可持续经营是国际社会公认的应对气候变化、保护生物多样性及缓解环境污染的关键策略，也是《联合国森林文书》和《联合国森林战略规划（2017—2030年）》的核心内容。《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，全面实施森林可持续经营。2023年，中国完成森林可持续经营试点任务18.1万公顷，启动林业碳汇试点。

“我们阻止生物多样性丧失的能力，在很大程度上取决于我们阻止森林消失的能力。森林的丧失，不仅是树木消失，也是生态系统崩溃的开始。”埃塞俄比亚野生动物保护专家哈鲁·泽夫强调，森林是多种陆地生物的家园，维护森林生态安全就是保护我们共同的家园。

斯里兰卡官员阿努拉·赫拉斯表示，斯里兰卡国家森林政策强调保护森林、保护生物多样性，提高森林覆盖率，以满足当前和未来发展需求。多年来，斯方官员受邀参加中国举办的相关专题研修班。“中国在森林保护与可持续发展方面的经验值得斯方学习借鉴。”

中国参加联合国森林论坛，始终积极践行承诺，加强对话合作，维护多边机制。2019年，中国向联合国森林论坛提交国家自主贡献目标和国家履约进展报告，2024年5月在联合国森林论坛第十九届会议上更新了国家自主贡献目标，为联合国森林论坛监测和评估全球履约进展状况提供了有力支持。研修班结业典礼上，各国学员代表高度肯定中国的履约行动力，认为此次研修班为各国分享绿色发展经验、加强绿色合作提供了良好机遇，表示各方将“携手共筑合作共赢的绿色长城，为进一步加强全球森林治理体系建设作出积极贡献”。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)