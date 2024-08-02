新华社塔什干8月1日电 （记者李奥）7月25日至8月1日，中国人权研究会常务副会长蒋建国率人权交流团赴塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦开展双边交流。

在塔吉克斯坦，交流团分别会见塔人权事务专员博博佐达、司法部长阿舒里约恩、外交部副部长沙里夫佐达，与塔宗教、青年等部门代表和高校校长、专家学者等座谈交流；在乌兹别克斯坦，交流团出席“国际地区人权趋势：中国和乌兹别克斯坦视角”圆桌会议，分别会见乌最高会议立法院第一副议长、国家人权中心主任赛义多夫，以及最高法、最高检、司法部、内务部、信息与大众传媒署等部门负责人。

交流期间，我方向塔方和乌方深入宣介习近平关于尊重和保障人权的重要论述，中共二十届三中全会决定中关于坚持正确人权观、加强人权执法司法保障的重要部署，解读中国当代人权观及其成就和经验，表示坚持走中国人权发展道路，推动人权事业全面发展。与此同时，充分肯定并积极协调塔方和乌方在国际人权斗争中与我方保持相向而行的立场和行动。

塔、乌各界人士高度赞扬了新时代中国以人民为中心、全面深化改革、实现高质量发展取得的辉煌成就，高度赞扬中国人权发展道路和经验，认为本国与中国在人权理念上存在很多相似之处，表示愿与中国继续加强人权交流互鉴与合作发展，共同推动全球人权治理。塔外交部副部长沙里夫佐达在会见中表示，将贯彻落实两国元首达成的重要共识，坚决反对将人权问题政治化和搞双重标准。乌最高会议立法院第一副议长、国家人权中心主任赛义多夫表示，反复阅读了《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》（俄文版），对书中阐释的观点高度认同，认为中国减贫成就和人权经验，为世界减贫和人权事业发展做出了巨大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)