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习近平主席特使、全国人大常委会副委员长彭清华出席伊朗总统就职仪式

2024年08月02日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社德黑兰7月31日电  （记者沙达提）2024年7月30日，应伊朗政府邀请，习近平主席特使、全国人大常委会副委员长彭清华在伊朗首都德黑兰出席伊朗新任总统佩泽希齐扬就职仪式。31日，佩泽希齐扬在总统府会见彭清华。

　　彭清华向佩泽希齐扬转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿，祝贺他就任伊朗第十四届总统。彭清华表示，中伊友好源远流长，中方始终从战略高度和长远角度把握中伊关系，支持伊朗维护国家主权、独立和领土完整。中方愿同伊朗新政府深化政治互信，稳步推进各领域互利合作，推动中伊全面战略伙伴关系不断取得新进展。

　　佩泽希齐扬总统请彭清华转达他对习近平主席的崇高敬意和诚挚问候，衷心感谢习近平主席派特使出席其就职仪式。佩泽希齐扬表示，伊朗新政府将致力于进一步巩固和深化伊中关系，并将这一事业置于特殊崇高位置。伊方将坚定支持中方维护自身核心利益，积极参与“一带一路”合作和三大全球倡议，推动伊中关系取得更大发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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