本报记者 黄培昭

赞比亚鲁西瓦西湖畔的少年儿童欢迎坦赞铁路的列车通到他们的家乡（1976年摄）。

新华社发

连接非洲腹地与印度洋的坦赞铁路，被誉为中非友谊的丰碑。这条上世纪70年代建成的铁路，如今仍在持续推动赞比亚和坦桑尼亚经济社会发展，造福两国民众。

“见证了历久弥新的非中友谊”

坦赞铁路连接坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆和赞比亚中央省的卡皮里姆波希，全长约1860公里。记者日前从卡皮里姆波希登上列车，前往达累斯萨拉姆。

三阵铃声响过，列车启动。记者对面坐着一名带着儿子出行的中年男子，他热情地跟记者打招呼：“我叫埃米勒，这是我的儿子，他想奶奶了，闹着要回老家。”

埃米勒一家经常乘坐火车。谈起火车的票价，他给记者算了笔账：“两个人的火车票加起来大约250克瓦查（1元人民币约合3.6克瓦查），非常便宜。如果乘坐大巴或其他交通工具回老家，由于公路状况不好，不仅时间上没有保障，费用也是乘火车的三四倍。”

“这条铁路是上世纪70年代中国援建的，在赞比亚家喻户晓。”埃米勒一边对记者说，一边问自己的儿子，“这条铁路是谁建的，知道吗？”正上小学二年级的孩子不假思索地回答：“中国。”

埃米勒微笑了起来。他低头弯腰，从放在座位下面的袋子里，拿出一袋煮好的花生与记者分享。

坦赞铁路是中国成套援外大型工程之一。坦赞铁路局局长布鲁诺·钦安度表示：“援助修建这条铁路时，中国正处于经济困难时期，但还是排除万难伸出了援手。这条铁路见证了历久弥新的非中友谊。”

列车员西孔巴向记者介绍，现在坦赞铁路以货运为主，客运列车每周三趟，在卡皮里姆波希和达累斯萨拉姆之间对开。“除了本国乘客，还有不少外国游客乘坐坦赞铁路列车出行。”

“沿途的风光十分壮美。”来自澳大利亚的游客迈克尔告诉记者，他和女友艾米莉刚结束在赞比亚的旅行，现在乘坐火车去达累斯萨拉姆，“这是我们第一次到非洲旅行，这里的景色、物产等都让我们感到新奇。乘坐坦赞铁路列车的旅程让我们对非洲大陆有了更深入的了解，这将成为我们一生中难以忘怀的经历。”

“一条惠及民生的减贫之路”

坦赞铁路运营总监悉德尼负责赞比亚段列车的运营和调度。他告诉记者，上世纪60年代，坦桑尼亚和赞比亚在非洲民族独立和解放大潮中相继独立。赞比亚铜矿资源丰富，但无外运途径，急需一条通往坦桑尼亚达累斯萨拉姆港口的铁路。建成后的坦赞铁路为赞比亚的铜矿石出口提供了一条安全路径，一度承担着赞比亚80%以上铜矿石的出口运输任务。

坦赞铁路为非洲内陆国家提供了新的出海通道，让资源优势转化为经济发展的动力。今天，坦赞铁路依然在货运和物流方面发挥着举足轻重的作用，助力赞比亚经济发展。

赞比亚一家货运公司的业务经理恩肯博与记者搭乘同一趟列车。公司总部位于赞比亚首都卢萨卡，在坦赞铁路沿线的主要站点均设有业务点或办公室。在恩肯博看来，作为一条成熟的交通干线，坦赞铁路拥有良好的运营和管理体系，这也让运输过程变得更加可靠。

“借助坦赞铁路，我们公司将货运时间平均缩短了至少1/3，既为客户节约了成本，也提升了企业的竞争力。”恩肯博表示，依靠坦赞铁路的稳定运行，自己的公司拓展了更广阔的市场，为更多地区的客户提供物流服务。

坦赞铁路为沿线地区经济社会发展带来了更多机遇。“铁路沿线地区的城市化进程要远高于其他地区，经济增速要高出平均值至少两个百分点，民众也比其他省份要富裕得多。”悉德尼自豪地说。

列车途经村庄和城镇时，记者看到许多路边的儿童向乘客挥手致意。当列车进站，不少妇女和儿童拿着采摘的水果或自制的零食向乘客兜售。

“坦赞铁路所经之处，经济活动显著增加，这条铁路是一条惠及民生的减贫之路。”赞比亚历史上第一位女火车司机伊瓦琳告诉记者，中国不仅援建了铁路，而且培养了一批技术过硬的铁路人才。

年逾六旬的伊瓦琳在坦赞铁路上工作了31年，其中20年担任火车司机。在接受记者采访时，她骄傲地向记者展示自己当年开火车的照片。

伊瓦琳回忆说，从中国师傅那里学会开火车后，自己的生活状况逐渐得到改善。不久前刚退休的她说：“没有坦赞铁路，就没有我今天的一切。”

“传承坦赞铁路精神”

在坦赞铁路建设过程中，包括69名中国建设者在内的160多名建设者献出了宝贵生命。为纪念在援建坦赞铁路和其他中赞合作项目中牺牲的英雄烈士，铭记中非人民同甘共苦、并肩奋斗的伟大历史，弘扬坦赞铁路精神，中赞两国政府共建的坦赞铁路纪念园于2022年8月在卢萨卡正式开园。

赞比亚总统希奇莱马在开园典礼上致辞说，赞中坦传统友谊由三国老一辈领导人亲手缔造。“我们要继承遗志，铭记烈士伟绩，传承坦赞铁路精神，深化三国友好合作关系，造福百姓。”

坦赞铁路纪念园占地两公顷，由中国土木工程集团有限公司承建，由铁魂雕塑、援赞烈士纪念碑、烈士墓园以及坦赞铁路纪念馆等组成。纪念园相关负责人姆温布告诉记者，这些烈士中，年龄最小的才20多岁，他们是永远的英雄，赞比亚人永远不会忘记他们。

中国土木工程（赞比亚）有限公司副总经理顾拥武在接受本报记者采访时说：“作为贯通赞比亚和坦桑尼亚的交通大动脉，坦赞铁路见证了牢固的中非传统友谊。中国土木工程集团有限公司从坦赞铁路建设中诞生。我们将铭记烈士伟绩，传承坦赞铁路精神。”

从跨越历史的坦赞铁路，到近年开通运营的阿卡铁路、亚吉铁路、蒙内铁路，再到正在修建的坦桑尼亚中央线标轨铁路，非洲大地上，一条条中非友谊之路不断延伸，加快了非洲大陆的发展进程，增进了非洲民众的福祉。

（本报卢萨卡电）

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)