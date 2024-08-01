新华社北京8月1日电（记者冯歆然、袁睿）中国人民对外友好协会第十一届全国理事会会议1日在京开幕。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅出席并讲话。

王毅指出，今年是全国对外友协成立70周年，我们党历来高度重视开展民间外交工作。进入新时代，面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局相互激荡的时代背景，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家对外工作全局的战略高度，引领推动民间外交工作取得新的成就、发生重要变革。

王毅强调，全国对外友协要全面准确把握新时代中国同世界关系趋势变化，坚持以习近平外交思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央外事工作会议精神，认真学习领会习近平总书记关于民间外交的重要论述，协调带动全国友协系统，充分发挥民间外交主渠道作用，积极开展全方位、多层次、宽领域、立体式的民间对外友好交往，增进中外人民友谊，推动互利合作，促进民心相通，不断展现新时代民间外交新作为，更好服务国家发展大局。

全国对外友协会长杨万明主持会议。中国宋庆龄基金会党组书记、副主席沈蓓莉代表人民团体致贺辞。全国对外友协理事代表等约300人参会。

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