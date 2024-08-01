人民网东京7月31日电 （许可、朱玥颖）“2024中国节”发布会29日在东京举办。中国驻日本大使吴江浩、日本前驻华大使宫本雄二、众议院议员青柳阳一郎、在日中国企业协会会长王家驯等实行委员会成员，驻日本使馆公使施泳、日中协会理事长濑野清水、日中友好会馆理事长小川正史、全日本华侨华人联合会副理事长高原龙一以及日中友好团体、出展方代表和中日媒体等约150人出席。

“2024中国节”发布会29日在东京举办。人民网 许可摄

吴江浩表示，中共二十届三中全会刚刚闭幕，中国将进一步全面深化改革，推进中国式现代化，这将为中日合作提供新机遇。我们愿以中国节为平台，展现中国发展活力，促进两国友好交流。

中国驻日本大使吴江浩（左三）致辞。人民网 许可摄

吴江浩宣布，“2024中国节”定于9月7日至8日在东京代代木公园举办，以中华优秀传统文化和中国式现代化发展成就为主题，围绕地方、人文、企业、美食等设置100多个展位。中国驻日本大使馆还将在现场举办“一日领事部”活动。期待两国民众踊跃参加，我们不见不散。

宫本雄二表示，日中双方为今年中国节做了精心准备，希望两国民众积极参与，通过直接交流拉进彼此距离，加深相互理解，推动两国关系改善发展。

王家驯表示，在日中国企业协会全力支持“2024中国节”，将在使馆的领导下，努力推动中国节在促进中日交流合作领域取得更加丰硕的成果。

现场嘉宾合影。人民网 许可摄

发布会上，实行委员会事务局介绍了“2024中国节”活动筹办情况。

山东新华书店集团董事长安蓬生介绍，山东与日本交流历史悠久，在今年中国节的山东展位上，日本民众可以体验传统汉服、非遗项目以及精彩的杂技表演等，沉浸式感受山东的热情与魅力。

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