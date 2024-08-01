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巴西圣保罗州立大学孔子学院成功组织——

多批巴西青少年来华进行访问交流

2024年08月01日14:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月1日电 （记者陈一鸣）在中巴两国即将迎来建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流。

据巴西圣保罗州立大学孔子学院中方院长叶丹介绍，这些交流团成员包括为期3周的“汉语桥”赴华夏令营团成员、为期2周的巴西马拉尼昂州青年代表团成员、参加湖北大学暑期4周项目团的巴西青少年，以及1名参加为期一周的“武汉国际友城青少年交流周”活动的12岁巴西汉语爱好者。在1到4周时间里，这些来自巴西的青少年朋友分别走访了北京、武汉、宜昌等多座城市，体验多彩北京，探寻风雅湖北、智慧湖北，领略中华文化内涵。

参加访问交流的巴西青少年走进北京故宫博物院、湖北省博物馆，与历史进行跨时空对话；爬长城、登黄鹤楼、攀武当山，沉浸式体验中华文化与自然生态相得益彰的独特魅力；赏三峡、进企业、乘“光谷光子号”空轨列车，亲身感受科技与人文的相互交融。中巴青年论坛、多彩汉语课堂、文化沙龙、实地参访……多样化的文化体验活动全方位、多角度展现了中华文化的底蕴。

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员在中国参加文化体验活动。 巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员在中国参加文化体验活动。巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

参加“汉语桥”赴华夏令营团的巴西圣保罗州立大学孔子学院成员安迪表示，通过参访活动，自己对中国的高科技公司和先进技术感到非常钦佩，“如果不亲眼到中国来看一看，我恐怕永远无法理解中国经济社会发展的程度。”

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员参加文化体验活动。 巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员参加文化体验活动。巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

巴西马拉尼昂州青年代表团成员克拉维森十分关注中国的网购、快递、物流行业，“在网上购买的商品不到3天时间就可以收到，这一点令人难以置信”。

据介绍，巴西圣保罗州立大学孔子学院已连续多年组织短期夏令营团等巴西青少年赴华文化交流活动，近千名巴西青年从中受益，成为中巴文化交流的使者。

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员参加文化体验活动。 巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员参加文化体验活动。巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员参加文化体验活动。 巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

在中国和巴西共迎两国建交50周年之际，巴西圣保罗州立大学孔子学院今年7月成功组织多批、近40名巴西青少年来华进行短期访问交流，图为访问团成员参加文化体验活动。巴西圣保罗州立大学孔子学院供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

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