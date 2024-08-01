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日本“西泠学堂”揭牌仪式在东京举行

2024年08月01日14:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京7月31日电 （记者朱玥颖）7月31日，日本“西泠学堂”揭牌仪式在日本东京中国文化中心举行。中国驻日本大使馆、国新办对外推广局、浙江省人民政府新闻办公室、西泠印社、香港集古斋、晋鸥艺术学院等单位有关人员、日本文化界的众多人士与部分在日本的西泠印社社员、名誉社员莅临仪式现场。

国新办对外推广局有关负责同志与中国文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂共同为日本“西泠学堂”揭牌。同期，陈振濂先生作了题为《中日印学交流与西泠印社新发展》的主题讲座。

“西泠学堂”于2017年在香港首站揭牌，是一个致力于传承和弘扬中国传统文化的公益性项目。自创办以来，西泠学堂秉承着“传承文化，弘扬艺术”的宗旨，通过书法、绘画、篆刻等多种艺术形式，展示中国传统文化的独特魅力，已经在多个国家和地区开展了系列文化活动，成为对外文化交流的重要纽带。

日本“西泠学堂”的成立标志着这一公益性项目在国际文化交流中迈出了重要一步。日本“西泠学堂”将持续性举办篆刻、书法和绘画等艺术创作培训交流，开展各类文化雅集、展览、赛事活动，依托西泠印社品牌和社员的影响力，进一步促进中日两国在艺术领域的交流，为双方在传统文化领域的互动与合作注入新的活力，为国际文化交流和文明互鉴作出新的贡献。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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