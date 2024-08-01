人民网亚的斯亚贝巴8月1日电 （记者任彦、万宇、黄培昭、沈小晓）7月31日，中国驻埃塞俄比亚使馆、驻非盟使团联合举办招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军97周年，并欢迎驻埃塞使馆国防武官柳兆峰大校到任。使团胡长春大使、使馆申钦民临时代办、使馆国防武官柳兆峰大校、使团军事代表郭保健大校以及使馆、使团外交官出席。埃塞国防军总参谋长贝哈努陆军元帅特别代表、埃塞国防委员会委员兼军情部部长格塔丘上将，埃塞前总统穆拉图、前议长阿巴杜拉、国防军前总参谋长萨莫拉上将以及埃塞党政军警学商各界代表，非盟、非经委等国际组织代表，第十批援埃塞军医专家组、第二十五批援埃塞医疗队，在埃中资机构、孔子学院、新闻机构和华侨华人等约800人出席。

中国驻埃塞俄比亚使馆临时代办申钦民致辞。江绛摄

申钦民在致辞中表示，建军97年来，中国人民解放军逐步发展壮大，为维护国家主权安全和发展利益提供了强大支撑，成为维护世界和平稳定的重要力量。申钦民宣介了党的二十届三中全会精神及即将在北京召开的中非合作论坛峰会，并隆重介绍国防武官柳兆峰大校赴埃塞履新。

中国驻埃塞俄比亚使馆国防武官柳兆峰致辞。江绛摄

柳兆峰表示，97年来，中国人民解放军在中国共产党领导下建立不朽功勋，新征程上，将为捍卫国家主权安全和发展利益、维护世界和平与发展、构建人类命运共同体发挥积极作用。中埃塞军事交往和多领域合作不断拓展深化，彰显两国全天候战略伙伴关系内涵日益丰富。中方愿与埃塞方加强合作交流，共同为建设持久和平的世界贡献力量。

埃塞前总统穆拉图致辞，盛赞中国人民解放军为维护世界和平作出的重要贡献，强调埃塞方愿不断深化对华关系，加强军事交流与合作。

招待会现场播放了《为了和平》宣传片，展示了《守护和平、命运与共——维护世界和平的中国军队》专题图片，气氛热烈友好。

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