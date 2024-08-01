人民网内比都7月31日电 （记者谢佳君）7月31日，中国乡村发展基金会在缅甸首都内比都举行教育帮扶捐赠仪式，向内比都国立大学捐赠多媒体教学设备。缅甸教育部副部长佐敏、中国驻缅甸大使馆李千国参赞、缅甸教育部高等教育司司长温吞、民族语司司长哥莱温、教师职业培训司司长宁枝、中国乡村发展基金会财务总监唐凤美、内比都国立大学副校长努努伦和索索昂、中国乡村发展基金会缅甸办公室主任林媛等出席，内比都国立大学师生200余人参加活动。

缅甸教育部副部长佐敏发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

佐敏在致辞中表示，教育是国家发展的基石。缅方感谢中国乡村发展基金会向内比都国立大学捐赠多媒体教学设备，这有助于校园实现智能化，使学生有机会与国际接轨，期待与中方开展更多的教育项目合作。

中国驻缅甸使馆李千国参赞致辞。人民网记者 谢佳君摄

李千国在致辞中说，中缅教育领域双向交流保持了热度和密度。除了政府项目，在缅中国社会组织和企业发挥各自资源优势，通过不同方式为帮扶缅教育事业做出了贡献。中国乡村发展基金会立足本地、精心设计，以实际行动续写传承千年的“胞波情谊”。此次捐赠的多媒体教学设备将成为内比都国立大学智慧化建设的新标志，受到师生欢迎，产生了良好的社会效益。

中国乡村发展基金会财务总监唐凤美致辞。人民网记者 谢佳君摄

唐凤美致辞表示，中国乡村发展基金会在缅甸投入最多的领域就是教育。应缅教育部提议，此次我会向内比都国立大学捐赠多媒体教学设备，帮扶其校园智慧化建设。期待与缅方开展更多的合作，助力当地培养人才和改善民生。

嘉宾合影。人民网记者 谢佳君摄

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