新华社东京8月1日电 题：官网崩溃 日本央行加息引发市场高度关注

新华社记者欧阳迪娜 钟雅

日本央行在7月31日结束的货币政策会议上决定，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是今年3月日本央行结束负利率政策以来首次加息。会议同时决定，将央行的国债购买额从目前的每月约6万亿日元（1美元约合152.7日元）逐步缩减，到2026年1月至3月减至每月3万亿日元左右。

日本央行行长植田和男当天在记者会上表示，当前经济正在缓慢恢复。大企业在春季劳资谈判中实现了加薪。“通胀率继续保持良性循环，预期通胀率也在逐渐上升。”植田和男同时强调，加息后利率仍处于非常低水平，金融环境依旧宽松，不会对经济造成大阻力。如果经济和物价前景符合甚至超出预期，可能会进一步加息。

针对市场参与者对缩减国债购买规模的担忧，植田和男回应称，当天的决定充分考虑了市场参与者的意见，央行将确保对国债市场措施的灵活性。他介绍，按当前计划推进，预计日银的国债持有余额将减少约7%至8%，仍将高于长期理想水平。

据《日本经济新闻》报道，此次会议讨论中也有不赞成加息的声音，认为有必要更加谨慎地通过数据来确认工资上涨带来的经济状况改善。

市场对此次货币政策调整反应强烈。决议公布前，集中过量访问一度导致日本央行官网短暂崩溃，侧面反映了市场参与者对加息情况的高度关注，而在今年3月结束负利率政策的会议期间并未出现这样的故障。加息决定一经宣布，日本外汇市场、债券市场、大型银行等纷纷反应强烈。

7月31日，受日本央行加息影响，日元对美元急剧升值，一度突破1美元兑换约150日元，在一天内升值超过4日元，来到4个多月来的高点。日本债券市场也呈现出收益率快速上行的强烈反应。作为基准的新发行10年期国债收益率一度较前一交易日上涨0.065个百分点，达到1.060%。新发行2年期国债、5年期国债收益率都明显上涨。

由于加息带来的汇市波动，东京股市1日早盘大跌，日经225种股票平均价格指数一度下跌近3.5%，东京证券交易所股票价格指数一度下跌约3.9%。

金融机构方面，大型银行已开始上调利率。三菱日联银行31日宣布，受日本央行加息及市场利率上升影响，将从9月2日起将短期基准利率从年利率1.475%上调至1.625%，这是该银行2007年3月来首次上调这一利率。市场预计，其他大型银行和地方银行也将跟随这一趋势。

由于短期基准利率是浮动型住房贷款利率的基准，浮动型住房贷款利率也将随之上升。

在企业融资方面，大型银行主要使用东京银行间同业拆借利率（TIBOR）作为参考指标，而地方银行则主要将中小企业的贷款利率与短期基准利率挂钩。短期基准利率上调可能会增加企业的利息负担。

另一方面，加息还将影响日本家庭存款。31日，日本三家大型银行三菱日联银行、三井住友银行和瑞穗银行均宣布将活期存款利率将从年利率0.02%上调至0.10%，这是约16年来的最高水平。三菱日联银行称，定期存款利率上调也在计划中。

(责编：于洋、张悦)