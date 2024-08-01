新华社内罗毕7月31日电（记者黎华玲）肯尼亚卫生部7月31日证实，该国塔伊塔-塔韦塔郡确诊首例猴痘病例。

该郡位于肯尼亚首都内罗毕东南部。肯卫生部在当天发布的声明中说，该患者从乌干达经肯尼亚前往卢旺达，在边检站被发现感染病毒。目前，该患者已被送至医疗机构接受诊治。

肯卫生部在声明中警告公众避免与疑似或确诊患者密切接触，表示已向与患者接触过的人提供有关预防措施的信息，并对这些人进行监测。

肯卫生部表示，已通知疫情风险地区卫生机构和相关部门加强监测，及时报告疑似病例，并提示公众采取预防措施，防止疾病进一步蔓延。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

该病以往主要在中非和西非地区流行，然而2022年5月以来，全球100多个国家和地区出现猴痘疫情。世界卫生组织于2022年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，一直到2023年5月才解除该状态。

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